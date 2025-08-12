DETIENEN A UN HOMBRE POR INTENTAR ABUSAR SEXUALMENTE DE UNA MUJER

Este martes por la mañana, alrededor de las 9.30, personal de la Comisaría Decimocuarta detuvo a un hombre de 39 años, por una causa de «Supuesto abuso sexual simple», en la zona de Roque Sáenz Peña al 2748.

Esta detención se dio en relación a la denuncia radicada a las 3.30, por una mujer de 44 años, quien acusó a este hombre, identificado como «Dino».

Según la denunciante, este sujeto la interceptó y forcejearon, ya que el mismo intentaba tener relaciones sexuales. El agresor no logró su cometido, debido a que en dicho momento circuló por el lugar una motocicleta a quien la víctima le pidió auxilio.

Conforme lo dispuesto por el fiscal Nº 14º, Francisco De Obaldía Eyseric, se instruyeron las actuaciones y el personal policial logró la aprehensión de «Dino».

Los efectivos visualizaron a esta persona a metros de llegar a su domicilio. Se dio intervención al médico policial.