ACOMPAÑANDO Y CUIDANDO NUESTRAS INSTITUCIONES

Con un fuerte compromiso hacia las instituciones locales, el equipo de Servicios Públicos continúa realizando tareas de limpieza y desmalezado para garantizar entornos seguros, limpios y agradables.

En esta oportunidad, se trabajó en el Instituto Superior de Educación Técnica (ISET) y en el polideportivo CEF N°16 , dejando estos espacios listos para que estudiantes, docentes y vecinos puedan desarrollarse y disfrutar de sus actividades diarias.

Cada acción es parte de nuestro compromiso permanente de acompañar, apoyar y mejorar los lugares que fortalecen la vida comunitaria.

