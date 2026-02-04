DETECTAN NUEVAS CONEXIONES ELÉCTRICAS CLANDESTINAS EN JUAN JOSÉ CASTELLI

En la jornada de ayer, la empresa proveedora del servicio eléctrico en la provincia del Chaco, Secheep, a través de su Gerencia Zona Norte, llevó adelante un nuevo operativo de control en la ciudad de Juan José Castelli, donde se detectaron nuevamente varias conexiones eléctricas clandestinas.

Durante el procedimiento, el personal técnico logró el secuestro de 20 cables de bajada tipo coaxil, además de 40 metros de cable de línea y aproximadamente 15 metros de cable domiciliario, utilizados de manera ilegal para el suministro de energía.

Desde la empresa informaron que, desde el inicio de estos operativos, se reciben denuncias de manera constante a lo largo de todo el día, lo que da cuenta de la persistencia de este tipo de prácticas irregulares en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades de Secheep remarcaron que las conexiones clandestinas no solo constituyen un delito, sino que también representan un grave riesgo para la seguridad de las personas y afectan la calidad del servicio eléctrico para los usuarios que se encuentran en regla.

Asimismo, indicaron que los controles continuarán en toda la zona, al tiempo que instaron a la comunidad a realizar las denuncias correspondientes y regularizar su situación para evitar sanciones y posibles accidentes.

Relacionado