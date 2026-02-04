SERGIO PALAZZO ENUMERO LAS MENTIRAS DE LA REFORMA LABORAL QUE IMPULSA EL GOBIERNO

En ese camino el oficialismo, con Patricia Bullrich a la cabeza busca que el Senado comience a discutir el proyecto en el Senado el próximo 11 de febrero mientras intenta reunir los hasta ahora esquivos votos entre los gobernadores «dialoguistas».

El secretario general de La Bancaria, en tanto, publicó este miércoles una serie de sucintos videos en sus redes sociales para desnudar las mentiras de la Casa Rosada y de su Reforma Laboral que, lejos de crear más puestos de trabajo, promete precarizar las condiciones de los trabajadores y hasta financiar despidos con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), es decir que con la plata de los jubilados, con el ajuste a los jubilados, los empresarios podrán financiar despidos.

Las mentiras de la Reforma Laboral, según Sergio Palazzo No genera empleo Enel primero de sus video Palazzo advierte que «esta ley no genera empleo, esta ley te quita derechos y esta ley hace que las organizaciones sindicales sean mucho más débiles para que no puedas organizarte y defenderte».