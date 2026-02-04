SERGIO PALAZZO ENUMERO LAS MENTIRAS DE LA REFORMA LABORAL QUE IMPULSA EL GOBIERNO
Javier Milei apura la reforma laboral que, asegura, creará más puestos de trabajo formales. Desde la CGT advierten que sólo viene a quitarle derechos a los trabajadores y a financiar, con la plata de los jubilados, más despidos.El presidente Javier Milei apuesta a tener sancionada antes del inicio del período de sesiones ordinarias en el Congreso el próximo 1° de marzo, la polémica Reforma Laboral urdida a espaldas de los trabajadores y a pedir de las mayores empresas del país.
Las mentiras de la Reforma Laboral, según Sergio Palazzo
No genera empleo
Enel primero de sus video Palazzo advierte que «esta ley no genera empleo, esta ley te quita derechos y esta ley hace que las organizaciones sindicales sean mucho más débiles para que no puedas organizarte y defenderte».
Despidos con plata de Anses
«El gobierno de Milei crea en la Reforma Laboral algo que se llama FAL, Fondo de Asistencia Laboral, ¿saben qué es esto? quitarle la plata de los jubilados ya que las empresas pagarán un 3% menos de cargas sociales y con esa plata crean un fondo para que luego sea utilizado por las empresas para poder despedir trabajadores. Es decir con la plata que le corresponde a los jubilados y no le dan el aumento digno que se merecen, van a utilizarla para dársela a las grandes empresas para que despidan trabajadores. Esa es la reforma laboral de Milei».
Quita de derechos
«¿Sabías que la reforma laboral que propone Milei puede a partir de ahora quitarte derechos? En la actualidad vos no podés renunciar, por ley, a tis derechos del contrato de trabajo. A partir de ahora te pueden hacer renunciar a esos derechos y con la simple homologación del ministerio de Trabajo vos perderías tus derechos del contrato individual».