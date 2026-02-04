GLORIA CISNEROS REPRESENTA AL CHACO EN EL PREMIO DOCENTE MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO

*Cisneros se desempeña en la Escuela de Educación Primaria N° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, ubicada en la localidad de Taco Pozo, en Impenetrable chaqueño. Fue elegida entre más de 5.000 postulantes de 139 países y logró ubicarse entre los diez finalistas que aspiran al premio mayor, que otorga un millón de dólares.*



La maestra rural chaqueña Gloria Cisneros se encuentra en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, donde competirá por el Global Teacher Prize 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel internacional en el ámbito educativo, conocido como el “Nobel de la Educación”.

Se trata de la segunda vez consecutiva que la docente resulta seleccionada como candidata a este importante galardón.

El Global Teacher Prize es organizado anualmente por la Fundación Varkey, una entidad sin fines de lucro que lleva adelante el proceso de postulación, evaluación y selección a través de jurados internacionales, en asociación con la Unesco. En ese marco, la docente destacó que la Fundación Varkey “nos dio la posibilidad de dar a conocer nuestra historia”, lo que permitió ser seleccionados entre los 50 mejores docentes del mundo.

Desde hace nueve años, Gloria Cisneros trabaja en la Escuela N° 793, donde cumple funciones como directora, maestra y referente comunitaria. Viajando más de dos horas en moto y residiendo de lunes a viernes en la institución, logró garantizar la escolarización de todos los niños de los parajes a su cargo y transformar la escuela en un espacio de innovación, incorporando tecnología, conectividad, energías renovables y proyectos pedagógicos y comunitarios reconocidos a nivel nacional.

Con una matrícula de 15 alumnos de primero a séptimo grado, impulsa aprendizajes sostenidos, becas, bibliotecas familiares y un acompañamiento integral a las familias. En 2025 fue distinguida como Mujer Destacada del Año en el Chaco y recibió reconocimientos internacionales por su compromiso con la educación rural y la construcción de la paz.

En diciembre pasado, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, felicitó personalmente a la docente y destacó su compromiso y dedicación, subrayando el orgullo que representa para la educación chaqueña su reconocimiento a nivel mundial. Antes de partir hacia la ceremonia donde se conocerá al Mejor Docente del Mundo 2026, Cisneros expresó: “Estoy muy contenta, emocionada y agradecida por las palabras de aliento y el acompañamiento de la ministra y de todo su equipo”.

Relacionado