DESPUÉS DE 105 AÑOS, EL AGUA POTABLE LLEGÓ A LAS CASAS DE NAPENAY

Nunca se hizo nada, solo hubo promesas incumplidas. Hoy, el agua potable llegó a los hogares y Napenay deja atrás, más de un siglo de postergación.

Este sábado en la localidad de Napenay, el gobernador Leandro Zdero confirmó la llegada del agua potable a la zona norte de la localidad, una obra largamente esperada por los vecinos y ejecutada mediante un trabajo conjunto entre Sameep y el municipio local. “Se trata de una obra que esperaban los vecinos hace muchísimo tiempo”, valoró el primer mandatario provincial.*

En ese sentido, el Gobernador acompañado por el intendente Javier Ayala y el presidente de Sameep, Nicolás Diez, remarcó el impacto directo de la obra, que alcanzará a cerca de 600 personas, y la vinculó con un compromiso asumido por su gestión. “Este es un trabajo para que casi 600 vecinos se van a ver beneficiados en esta zona de la localidad. Estamos cumpliendo con un compromiso que habíamos asumido”.

Asimismo, también se refirió al proceso de ejecución y a los plazos previstos para la finalización de la obra, destacando la articulación de recursos. “Claro que esto es paso a paso, ir viendo los recursos que tenemos desde Sameep y los recursos que se tienen desde este esfuerzo compartido con el municipio. Si Dios quiere, este trabajo va a estar finalizado para el 15 de mayo, en coincidencia con el aniversario de esta localidad”, detalló.

Por otro lado, reconoció que el acceso al agua potable sigue siendo una deuda pendiente en distintos puntos de la provincia, aunque subrayó los avances en marcha y la proyección a futuro con obras estructurales. “Claro que aun falta mucho, por eso desde el Gobierno nacional hemos conseguido esa ayuda de los 80 mil millones de pesos para terminar el acueducto, porque esto va a tener sentido cuando el acueducto esté funcionando con plenitud”, cerró Zdero.

JAVIER AYALA: “LOS TESTIMONIOS DE LA GENTE DEMUESTRAN LO ESPERADA QUE ERA ESTA OBRA”

El intendente de Napenay, Javier Ayala, expresó su emoción por la concreción de la obra y resaltó el impacto directo en la comunidad. “Ver esta obra me llena de emoción y me pone muy contento. Los testimonios de la gente demuestran la alegría por una obra tan esperada y anhelada”, manifestó.

“Esto fue una promesa. Siempre hablábamos el tema del agua con el Gobernador y hoy se concretó gran parte de esta obra. Es una promesa cumplida. Trabajamos espalda a espalda con el Gobernador y ahora para el 15 de mayo también tenemos, si Dios quiere, algunas inauguraciones y anuncios muy importantes para nuestra localidad”, añadió.

NICOLÁS DIEZ: “ERA UNA PROMESA DE ESTA GESTIÓN Y SE CUMPLIÓ”

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó que la obra forma parte de una decisión política impulsada por el gobernador Zdero y ejecutada a través de un esquema de trabajo conjunto entre distintos niveles del Estado. “Este es un esfuerzo compartido entre el Gobierno provincial, Sameep y la Municipalidad, donde cada uno de nosotros ha puesto algo. Esto es para el beneficio de todos los habitantes de Napenay”, aseguró. Y agregó: “Era una promesa asumida por parte de esta gestión, el gobernador lo cumplió y justo para el aniversario de esta localidad”.

ENTREGA DE ELEMENTOS CON LA FUNDACIÓN SOY CHACO

Además de la llegada del agua potable a la zona norte de la localidad, el Gobierno provincial, a través de la Fundación Soy Chaco, concretó la entrega de elementos de primera necesidad a vecinos como parte de las acciones de gestión en territorio. Cabe destacar que el origen de estas solicitudes han sido las cartas entregadas personalmente por los ciudadanos al Gobernador durante sus recorridas en la región. “Estamos acompañando al Gobernador en una visita que hace aquí en la localidad, dando respuestas a pedidos que han sido solicitados por los vecinos para poder seguir con sus emprendimientos, con su trabajo diario y mejorar la calidad de vida”, explicó la directora de la Fundación Soy Chaco, María Martina.

En esa línea, valoró el rol de la fundación en el territorio y el acompañamiento constante a las demandas sociales en toda la provincia. “Estamos dando respuesta los pedidos de los chaqueños de todas partes de la provincia. Vamos a estar acompañando donde la necesidad así lo requiera”, finalizó.

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