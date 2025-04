DESPIDIERON LOS RESTOS DE SOFÍA, LA BEBA ATROPELLADA POR LADRONES EN PABLO NOGUÉS

“Como todo el mundo, pido justicia y seguridad… ¿Qué voy a pedir? Quiero que me devuelvan a Sofía, pero no me la devuelve nadie. Quiero justicia”, expuso el hombre de 46 años y expresó: «¿Quién no vive con miedo con cómo están las cosas? El miedo siempre está, te matan por nada».