DESDE EVOLUCIÓN RESISTENCIA PIDIERON A CONCEJALES RADICALES ASUMIR EL ROL DE OPOSICIÓN

La mesa de Evolución UCR Resistencia analizo la situación de la gestión municipal y la actuación política de de los ediles de la Ciudad Capital a poco de cumplirse 3 años de la Gestión de Gustavo Martinez. “Nos preocupa el estado de abandono de los barrios y la falta de cumplimiento de la prestación de servicios esenciales para la vida cotidiana de una gran ciudad como es Resistencia. Recorremos la Ciudad y vemos que la basura, la oscuridad, el abandono de las calles y de los barrios gobiernan la ciudad. Resistencia nunca estuvo tan mal”

“No estamos conformes con la metodología y la forma en que vienen desempeñandose los ediles radicales. No existe manifestación critica, ante el evidente desmanejo, descontrol y caos de la gestión del intendente Martinez, llamándose al silencio, ante la falta de criterio y errática visión del intendente a la hora de decidir cuáles son las prioridades y necesidades de los resistencianos. Existen varias situaciones que ameritan investigación o denuncias ante los organismos de control y de auditoría de la gestión pública municipal y eso NO se ha dado desde sus roles de concejales opositores”

En el mismo sentido manifestaron “No conocemos una sola presentación administrativa ni judicial sobre temas que son de público conocimiento. Queremos saber si las obras que ejecuta la Municipalidad tienen montos que denotan sobreprecios o están “dirigidas” a favorecer a una empresa, necesitamos entender la falta de criterios y de prioridades en la ejecución de los gastos del Municipio, liderando el ranking de la ciudad más sucia e inviable de la argentina.”

“Todo lo contrario, vemos con mucha preocupación como quienes fueron elegidos para representar la oposición por la gente, han brindado herramientas legislativas como el “NUEVO IMPUESTAZO” que hoy significa mucha plata para los contribuyentes en patentes, impuestos inmobiliarios, tasas, entre otros, justo después de que Juntos Por el Cambio gane las elecciones en el 2021 habiendo prometido no aumentar impuestos ni crear nuevos.” “Si no se empieza a tener una verdadera acción política de control de gestión la gente no nos verá como oposición. Es mucho mas visible la posición de los concejales del Frente Chaqueño, que la UCR.” afirmaron desde la línea interna radical.

Por último, manifestaron que “La oposición no está para designar funcionarios, ni para crear oficinas y poner empleados en ellas, ni mucho menos para cogobernar. Estamos para escuchar a los vecinos en sus problemas cotidianos, aportar debate e ideas, controlar, denunciar desmanejos e ilícitos, y paralelamente, ofrecer una alternativa de gestión de cara al 2023. Creemos firmemente que ese es el rumbo y sobre eso vamos a trabajar, militar y hacer la oposición política que es el mandato popular que nos dio la gente en el año 2019”

