DEPORTES: SE DISPUTÓ OTRA FECHA DE LA LIGA METROPOLITANA DE NEWCOM

Continuando con la programación de la Liga Metropolitana de Newcom se llevó adelante en las instalaciones del Polideportivo Jaime Zapata la segunda fecha en la categoría +60 mixtos.

Esta liga es organizada por el Instituto del Deporte Chaqueño, totalmente libre y gratuita, participan más de 30 equipos del área metropolitana en las categorías +50 y +60 mixtos y se juega según el fixture de la liga oficial para no superponer las fechas.

CRONOGRAMA DE PARTIDOS 24-04

Cancha 1

9.00 hrs, CEF N°23 Vs. TRASCENDER (+60zona A)

10.00 hrs. LIBERTAD Vs. CEF N°23 (+60zona A)

11.00 hrs. TRASCENDER Vs. AGUILAS DE NORTE (+60zona A)

Cancha 2

9.00 hrs. RESISTENCIA Vs. CDM (+60 zona B)

10.00 hrs. CDM Vs. YAGUARETE (+60 zona B)

Desde el Instituto del Deporte destacaron la participación de los jugadores y de los profesores por seguir fomentando los buenos valores a través de esta disciplina deportiva.

