PROGRAMA FORTALEZA: EL GOBIERNO CONVOCÓ A MÁS DE 1000 ESTUDIANTES SECUNDARIOS PARA BRINDAR HERRAMIENTAS SOBRE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS

La vicegobernadora de la Provincia, Silvana Schneider, junto a la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, presidió el encuentro del Programa Fortaleza, que congregó a más de 1000 estudiantes y docentes de 24 escuelas de Nivel Secundario y de Educación de Jóvenes y Adultos de la ciudad capital, en el auditorio del Domo del Centenario.

En la oportunidad, la vicegobernadora Schneider les contó a los estudiantes presentes en qué consiste este programa provincial para el abordaje integral de los consumos problemáticos, destacando que depende del Ministerio de Salud Pública y articula acciones de manera interministerial con varios organismos del Estado.

“Fundamentalmente con Fortaleza queremos acercar las herramientas que puedan necesitar para abordar la temática de los consumos problemáticos en diferentes instancias: el antes, el durante y el después”, señalando la importancia en la prevención de esta problemática para que los adolescentes y jóvenes no tengan que llegar a situaciones extremas que perjudican lo físico y psíquico, así como al entorno familiar.

“La idea es que los jóvenes reciban las herramientas para enfrentar si alguno necesita o bien tender esa mano amiga en situaciones de consumos problemáticos“, sostuvo. Asimismo, dijo que otra línea que tiene este programa es la reinserción social, familiar y también laboral que se lleva adelante a través de la Subsecretaría de Trabajo, Capacitación y Empleo (del Ministerio de Gobierno) a través del Programa Impulsar.

Además, aseguró que el gobernador Leandro Zdero dio instrucciones precisas al Ministerio de Seguridad contra la lucha al narcotráfico, por eso, «hoy puedo decirles que somos la provincia que más droga ha incautado en todo el país».

A la vez que ratificó: «El compromiso del Gobierno en dar todas las batallas y las luchas que tengamos que dar para combatir este flagelo que tanto daño hace a las familias chaqueñas», instado a los estudiantes a que aprovechen este espacio de información y reflexión para hacer todas las consultas que necesiten.

Este espacio se viene replicando en las distintas localidades de la provincia, con la coordinación del equipo de profesionales que está a cargo de Fortaleza, la licenciada Alejandra Castro y el doctor Salvador Cuño, con el objetivo que los alumnos del último año del nivel Secundario reciban las herramientas con que cuenta la Provincia en todo lo referente a los consumos problemáticos (ya sea drogas, alcohol, ludopatía, redes sociales, etc.). De esta manera, se socializan las diferentes articulaciones con las que se trabaja desde el Estado chaqueño y se difunden los números asistenciales para casos de urgencia.

Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, señaló que “en la escuela es donde ocurre todo; donde la mirada de ustedes cambia, donde siento una profunda tristeza y no sé por qué, donde a veces no tengo con quién hablar, y donde lentamente el docente se va dando cuenta que alguien se está alejando y no escucha. Y, es cierto, que el docente no puede todo”, expresó, destacando que este programa surgió de la idea de la vicegobernadora Schneider y con la fuerza especial del gobernador Zdero, quienes tuvieron esa mirada y decidieron ocuparse de lo que ocurre en la escuela para prevenir sobre los consumos problemáticos.

A la vez que la ministra se dirigió a los alumnos y expresó: “si alguna cosa les molesta y empiezan a sentir que no saben qué pasa, que mamá y papá tampoco me comprenden, avisen, que las herramientas están disponibles para ayudarlos, porque el abrazo y el poder mirarlos de frente vale más que mil cosas. Pero, para eso sé que les cuesta, hay que empezar a hablar, dense su tiempo para preguntar, solo preguntando se aprende; yo aprendo todos los días”, manifestó la ministra, agradeciendo a los profesores que acompañaron a sus alumnos a este encuentro multitudinario, porque “es una problemática que nos atañe a todos”.

Asimismo, Alejandra Castro, coordinadora del Programa Fortaleza, remarcó que “este evento en Resistencia es el más grande que hicimos. Venimos recorriendo, junto con Fortaleza y la vicegobernadora Schneider, más de 50 localidades en toda la provincia”.

Agregó: “Hicimos casi alrededor de 20.000 kilómetros, todo el equipo, con ganas y con la ayuda también del Ministerio de Educación, porque vemos que con estas acciones apuntalamos a los adolescentes”.

Los presentes escucharon de primera mano el testimonio de Alejandro Barcala, hoy concejal de Charata, quien narró su experiencia de vida, en que sufrió el flagelo del alcohol y las drogas y compartió con el millar de estudiantes su experiencia de superación.

También, acompañó la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk; la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar; la subsecretaria de Narcotráfico y Crimen Organizado, Analía Ramírez; la subsecretaria de Trabajo, Capacitación y Empleo, Noel Ibarra; el secretario de Desarrollo Humano de Resistencia, Pablo Mujica; el director de la Regional Educativa 10 A y 10 B, Manuel Acevedo; del equipo de Salud Mental, Karina Alfonso, entre otros.

En el exterior del Domo del Centenario se instalaron gacebos con propuestas didácticas, educativas, de robótica y programación de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia y de Conectar Lab.

