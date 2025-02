DEPORTES: SE ANUNCIÓ LA COPA REGIONAL DE BEACH VOLEY

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Organizado por el gobierno de la provincia, a través del Instituto del Deporte Chaqueño, con el acompañamiento de Lotería Chaqueña, del Municipio de Resistencia y la fiscalización de la Fechavo (Federación Chaqueña de Vóley) se realizará el Torneo Regional Beach Voley. Las provincias que participarán de dicha competencia son: Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco (como anfitrión).

Se presentó, este lunes 10 de febrero, en las instalaciones del de Polideportivo Jaime Zapata, la “Copa Regional de Beach Vóley; que se estará desarrollando en 2 lugares en simultáneo en las instalaciones del Polideportivo Jaime Zapata (cancha de beach vóley) y en el “Parque 2 de febrero (cancha de beach vóley).

Las autoridades que estuvieron presentes por parte del Instituto del Deporte Chaqueño, el profesor Gabriel Pellegrini, Vicepresidente, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Resistencia, Pablo Mujica , Rosario Gómez presidente de la federación chaqueña de Voléy y Néstor Bergagno, DT de la selección de Beach Vóley.

Con entrada libre y gratuita en ambas canchas (Polideportivo Jaime Zapata y Parque dos de febrero) se dio a conocer días y horarios de competencia.

• Día martes 11 : 08:00 a 11hs y de 16hs a 21:00 hs.

• Dia miércoles 12: 08:00 a 11hs y de 16hs a 21:00 hs.

• Día jueves 13: 08:00 a 12:00 hs.

* Competirán deportistas federados en las categorías: sub 14, sub 16 y sub 18,en ambas ramas, masculino y femenino.

