DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES COMPLEJAS INTERIOR: RECUPERAN UNA MOTO ROBADA Y DETIENEN A UNA MUJER EN MACHAGAI

Personal de la División Investigaciones Complejas Interior Sáenz Peña logró esclarecer un hecho de hurto, recuperando una motocicleta sustraída y aprehendiendo a una mujer.



El procedimiento se llevó adelante este viernes por la mañana, en una zona boscosa ubicada en calle 41 y colectora Este de Machagai, donde los agentes realizaban tareas investigativas por distintos robos y hurtos de motocicletas.

Allí detectaron a una mujer que se encontraba desarmando una moto de dudosa procedencia. Al notar la presencia policial intentó huir, pero fue demorada a pocos metros. Tras ser identificada, se trataba de una mujer de 27 años.

En el lugar se procedió al secuestro de una motocicleta Zanella ZB 110 cc, la cual presentaba pedido de secuestro activo en una causa por hurto denunciada el 11 de septiembre.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 3, dispuso la notificación de aprehensión en el marco de la causa caratulada como “Supuesto Hurto Esclarecido”.

