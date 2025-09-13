CON LEVE ASCENSO DE TEMPERATURA, ASÍ ESTARÁ EL TIEMPO ESTE FIN DE SEMANA EN EL CHACO

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo bueno y agradable a cálido para este sábado en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y una temperatura máxima de 27 grados, e inestable para el domingo, con nubosidad en aumento y probabilidad de algunos chaparrones.

En detalle, para este sábado se prevé cielo parcialmente nublado, y vientos leves del este rotando al sudeste, con un piso térmico de 13 grados y un techo de 27.

Asimismo, para el domingo se espera cielo mayormente nublado y algunos chaparrones, con vientos leves del sudeste. La temperatura oscilará entre 20 grados de mínima y 28 de máxima.

En tanto, para el lunes se pronostica tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde-noche, con 19 grados de temperatura mínima y 26 de máxima.