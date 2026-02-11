DENUNCIARON A RIQUELME Y A LA DIRIGENCIA DE BOCA POR PRESUNTA ADMINISTRACION FRAUDULENTA Y MANEJO IRREGULAR DE FONDOS

Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca Juniors enfrentan una denuncia penal por administración fraudulenta y manejo irregular de fondos del club

Una denuncia penal por presunta administración fraudulenta involucra a la Comisión Directiva de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, con acusaciones sobre manejo indebido de fondos, entradas y posible manipulación de socios. El club respondió de manera formal y manifestó su disposición a colaborar plenamente con la Justicia en el marco de la nueva investigación judicial. Luciana Rubinska brindó detalles acerca de la acusación.

El reclamo fue presentado el martes ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°39 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Walter Federico Klix, director nacional de Precursores Químicos y socio activo de Boca Juniors, envió un escrito en el que señala a Riquelme, al secretario general Ricardo Rosica y a otros miembros de la dirigencia por administración fraudulenta, asociación ilícita y manejo indebido de fondos y entradas.

Klix argumentó su presentación con pruebas documentales y audiovisuales que incluyen fotos, videos y chats. Según el denunciante, este nuevo material permitiría acreditar un esquema irregular de gestión interna de las entradas y las recaudaciones, que beneficiaría a la dirigencia y a personas allegadas al club.

Según precisó Rubinska en Infobae en Vivo, la denuncia describe un sistema de clientelismo interno y prebendas en la gestión de la condición de socio. Klix sostiene que miles de personas esperan durante años para convertirse en socios activos, mientras que otras habrían accedido a ese estatus de forma inmediata a cambio de favores políticos o pagos, señalando así una presunta manipulación fraudulenta en el padrón social.

No es la primera vez que el funcionario promueve una causa de este tipo contra la Comisión Directiva de Boca Juniors. De acuerdo con la periodista, la anterior denuncia fue archivada por falta de pruebas. Tras ese archivo, los abogados del club sostuvieron que no existían elementos para iniciar una investigación, situación que, según el denunciante, ahora cambia por la inclusión de nuevo material probatorio.

Rubinska detalló: “La particularidad es que ahora el denunciante asegura contar con fotos, videos y chats para entregarle a la Justicia y demostrar, según él, todo lo que ocurre puertas adentro del club”.

Uno de los ejes centrales del reclamo apunta a ingresos no declarados luego del partido del 25 de febrero de 2025 ante Alianza Lima por la Copa Libertadores. Klix afirma que el club comunicó la venta de 28.099 boletos y una recaudación de $1.252.436.000, pero asegura que el estadio estaba colmado, sugiriendo una diferencia intencionada con el objetivo de desviar fondos. Por este motivo, pidió pericias contables, informes a entidades como la Conmebol y la AFIP, y la revisión de material audiovisual y testimonios de socios.

El escrito también denuncia la presunta existencia de un mercado paralelo de entradas a través de la liberación de molinetes, venta clandestina y entrega de protocolos a peñas fuera de los canales oficiales. Klix solicitó que se investigue quiénes habrían resultado beneficiados y qué montos se recaudaron mediante estas operaciones irregulares.

En respuesta, los abogados de Boca Juniors presentaron un escrito formal en el expediente, reiterando la disposición institucional a brindar toda la información que requiera la Justicia. Además, solicitaron estar presentes cuando el denunciante aporte pruebas, con el fin de velar por la transparencia del proceso.

La causa se encuentra en etapa de análisis preliminar. El juez Santiago Bignone y el fiscal Carlos Vasser evalúan las pruebas iniciales antes de decidir si avanzarán con citaciones a testigos y nuevas medidas. La investigación continúa abierta, a la espera de que la Fiscalía defina los próximos pasos procesales.

Mientras tanto, la dirigencia de Boca Juniors afronta una renovada presión sobre su gestión institucional, en medio del desarrollo de la causa y tras meses marcados por cuestionamientos en el plano deportivo.

