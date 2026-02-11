CASTELLI «ILUMINACIÓN EN LA CANCHA DE BEACH VOLEY»

🚧La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa llevando adelante un programa de recambio de luminarias e iluminación en espacios verdes y calles de la ciudad. 🌳✨

En este marco, se iniciaron los trabajos de instalación de iluminación en la cancha de Beach Vóley, ubicada en el ingreso a la ciudad, dando respuesta a los vecinos y deportistas que practican esta disciplina. 🏐🌙

El secretario de Obras Públicas, Lucas Rach, supervisó las tareas de colocación de las columnas, las cuales en los próximos días estarán en pleno funcionamiento, brindando la iluminación necesaria para permitir la práctica deportiva durante horarios nocturnos y por más tiempo. 💡

Desde el Municipio se continúa acompañando y fortaleciendo el deporte, apoyando a los jóvenes y a quienes practican las distintas disciplinas, reafirmando el compromiso de una gestión que apuesta al deporte y a los deportistas.

