DENUNCIAN INTENTO DE FEMICIDIO: UN HOMBRE AMENAZO, PERSIGUIO Y CHOCO A SU EXPAREJA

Este lunes, una joven de 20 años denunció que su expareja la amenazó de muerte, la persiguió por la vía pública y, finalmente, embistió de manera intencional la motocicleta en la que circulaba junto a un amigo.

Según la denuncia radicada por la víctima en la Comisaría de la Mujer, el agresor, identificado como Franco Cuellar, conducía una Toyota Hilux, negra, y comenzó a hostigar a la joven gritándole reiteradamente: «Te voy a matar».

La joven, quien cuenta con Certificado Único de Discapacidad (hemiplejia izquierda), intentó escapar pero la persecución terminó de la peor manera: el conductor aceleró y los chocó deliberadamente, provocando que impactaran contra varios vehículos estacionados.

El acompañante, de 21 años, sufrió una fractura expuesta en la pierna y lesiones severas en el hombro, por lo cual debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece internado en el Hospital 4 de Junio.

La mujer, en estado de shock, solicitó una prohibición de acercamiento inmediata contra su expareja. Familiares reclaman que el acusado sea localizado y detenido con urgencia, y que la Justicia actúe con firmeza, ante lo que consideran un claro intento de femicidio.