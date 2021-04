DENUNCIAN A LA EMPRESA LA TERMAL POR DEFICIENCIA EN EL SERVICIO DE PASAJEROS

Juan José Castelli y Villa Rio Bermejito son dos localidades que por razones varias se complementan y diariamente los habitantes viajan 70 kilómetros para realizar trámites bancarios o en ANSES, consultas médicas, compras y pagos de producto; entre otras cosas. El vínculo social, comercial y administrativo entre ambas localidades es constante, pero quienes no cuentan con vehículos particular hacen el recorrido haciendo uso del transporte público, el cual desde hace varios años viene mostrando una gran deficiencia en su servicio, lo que se incrementó con la llegada de la pandemia.

En el año 2020 llegar a Castelli era toda una odisea porque los colectivos se encontraban sin servicio, pero luego de la flexibilización, la que al parecer la empresa La Termal no se enteró que ya debería haber mejorado.

Este lunes, luego de un largo día de trámites y actividades laborales en Castelli, un grupo de personas todas ellas perteneciente a la clase trabajadora se aprestaba a volver a su lugar de origen y otros querían llegar a su lugar de trabajo, para lo que esperaban que el colectivo los pudiera transportar. Pero para gran sorpresa, el colectivo sin ni siquiera tener humanidad ni consideración paso a una gran velocidad dejando a los pasajeros sin poder subir. La explicación que dio el señor que vendía los boletos es que ya se había completado la capacidad que por protocolo de bioseguridad debe cumplir.

Sin dudas, nadie se opone a que se cumplan con las medidas establecidas para cuidarnos en este contexto de pandemia, pero queda en evidencia que los propietarios de la empresa no consideran importante sumar más micros para brindar el servicio a sus clientes. Familias con niños pequeños, madres solas y jóvenes que no tenían donde pasar la noche se mostraban angustiados y sin ningún lugar para acudir y pedir una solución. Una completa falta de responsabilidad de una de las empresas más reconocidas de Chaco que no es la primera vez que muestra su incompetencia, en varias oportunidades ya le realizaron denuncias públicas.

FUENTE: LA POSTA INFORMATIVA

