DENUNCIAN A PANZARDI POR ABUSO DE AUTORIDAD: HABRÍA ENTREGADO A SU EMPLEADA UNA CASA ADJUDICADA A OTRA PERSONA

El directorio del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ipduv, denunció por abuso de autoridad a la intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, en el marco de una investigación por la entrega irregular de una unidad habitacional ejecutada por el organismo.

La presentación fue concretada en la Fiscalía de turno de Resistencia por el titular del Ipduv, Fernando Berecoechea, los vocales del organismo, Diego Gutiérrez y Daniel Monti; y el diputado provincial Francisco Romero Castelán.

La denuncia se realizó en las últimas horas, sin embargo, la investigación comenzó en abril de 2023 cuando, según la acusación, «usurpó título y cargo», ya que se habría conferido atribuciones de la presidencia del instituto al «no tener en cuenta la adjudicación original del Instituto de Vivienda para otorgar el inmueble a otra persona».

El legislador Francisco Romero Castelán dialogó con Diario TAG sobre esta situación, brindó detalles sobre la denuncia y fue crítico con Panzardi.

El diputado indicó que la familia denunciante se acercó a él «porque hicieron una denuncia en su momento y nos contaron que les otorgaron una preadjudicación, inclusive con el certificado mismo de Viviendas, y a partir de ahí no les entregaron la llave. La señora Claudia Lorena Panzardi decidió darle prioridad a lo que ella dice que es una familia del pueblo, que si no me equivoco es una empleada de ella de cuando su hermano era el intendente y ella diputada».

«Sin ser del Instituto de Viviendas, se arroga las facultades porque dice conocer las necesidades del pueblo, su gente y quién vive en el pueblo, y que la otra familia (por la que sí fue preadjudicada oficialmente) no viven en el pueblo y no tienen por qué acceder a la vivienda. Panzardi está desoyendo no solo los criterios, sino las resoluciones que establece el IPDUV porque no hay una forma específica para cumplimentar con los requisitos. La familia adjudicada cumple con todos los requisitos», sentenció el diputado.

Firme en su postura de defensa a la familia que acudió a él, Romero Castelán sostuvo que, al haberse realizado, por acta notarial, el sorteo y posterior preadjudicación, lo que hizo Panzardi fue «promover la usurpación».

«Estamos todos locos, nos llevamos puesto cualquier cosa. Acá hay que parar con los mecanismos pseudo mafiosos que tienen en algunas localidades. La cosa pública la manejamos con los reglamentos, no podemos hacer lo que queremos, no es así. Tenemos que defender el estado de derecho y la denuncia tiene que ver con eso, que la ciudadanía sepa cómo se manejó el gobierno anterior», continuó Romero Castelán.

Por su parte, la intendente respondió las acusaciones e ironizó a través de sus redes sociales donde expresó: «Una denuncia más ¿y van? Yo demostraré que mienten. Pero ustedes, por favor, dedíquense a gobernar. Hay tanto por hacer y hasta ahora solo vendieron humo».

«Sí claro, pero déjennos gobernar si no dejaron nada», le contestó Romero Castelán quien adelantó que «la denuncia la vamos a continuar hasta las últimas consecuencias, pero al margen de eso la gente tiene que saber cómo se manejó esta gente».

