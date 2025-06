DEMANDA HISTÓRICA: SAMEEP AVANZA CON LA EXTENSIÓN DE REDES EN DISTINTOS BARRIOS DE CHARATA

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Respondiendo a demandas históricas, desde Sameep se continúa avanzando con la extensión de redes de agua potable en distintos barrios de Charata, siendo estas acciones solicitadas por la comunidad hace mucho tiempo. En esta oportunidad se comenzaron con las intervenciones en el barrio Los Agricultores, aunque ya se realizaron trabajos similares en los barrios 25 Viviendas y Comerciantes.

En ese caso, la empresa Sameep se encarga de la mano de obra y el seguimiento técnico, mientras que la Municipalidad de Charata aporta los materiales y las maquinarias. “Continuamos llegando con la extensión de redes, para después dar otros tipos de soluciones para que tengan agua potable de calidad con más presión y caudal que en la actualidad o directamente beneficiando a quienes no contaban con el servicio”, resaltó el presidente de la empresa estatal, Ing. Nicolás Diez.

El presidente de Sameep recordó que «esto forma parte del convenio que habíamos firmado oportunamente con el intendente de Charata, Rubén Rach, para llevar adelante estos tipos de acciones en zonas donde todavía no cuentan o no tienen alcance del servicio».

“En este sentido, esta semana se pusieron en marcha los trabajos de extensión de red en el barrio Los Agricultores, en el cual se empezaron a instalar 470 metros de cañería de 0,75 milímetros, beneficiando a alrededor de 30 familias de la zona. La empresa Sameep se encarga de la mano de obra y el seguimiento técnico, mientras que la comuna aporta materiales y maquinarias», acotó el ingeniero Diez.

Por su parte, el supervisor de Zona III, Ing. Andrés Schuster expresó que «este tipo de acciones son una clara muestra de que a través de un trabajo integral y mancomunado se pueden dar respuestas a zonas que estuvieron postergadas desde hace mucho tiempo”.

”Una obra anhelada que mejorará la calidad de vida de los vecinos”

Por su parte, el intendente de Charata, Rubén Rach resaltó los trabajos realizados junto a Sameep y señaló que “se trata de una obra anhelada por todos, que mejorará la calidad de vida de los vecinos de la ciudad”.

“La extensión de la red de agua potable que se está llevando adelante en el barrio Los Agricultores es una obra realizada en conjunto con la empresa Sameep. En el caso del Municipio contribuye con los materiales y la maquinaria, mientras que el organismo provincial se encarga del proyecto, la dirección técnica y el personal”, concluyó el intendente de Charata.

