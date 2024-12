Delgado por los 30 años del CUCAI Chaco: “Es una obligación como Poder estar presentes y acompañar esta noble lucha”

La presidente de la Legislatura, Carmen Delgado, junto a su par Laura Bisonni, acompañaron al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante en un acto a 30 años de su fundación. Este 7 de diciembre se conmemora también el día provincial del donante de órganos, y en ese marco, la Cámara de Diputados declaró de interés legislativo la fecha y sumó este año un eslabón en la carrera por la concientización de la temática, coordinando acciones conjuntas con la entidad para avanzar en la información en toda la provincia.

Durante el encuentro, Delgado entregó la Resolución que declara de interés legislativo el 30º Aniversario de la creación del Centro, y estuvo encargada de otorgar una placa de reconocimiento a Walter Bonfanti por su labor al frente del CUCAI. Acción que se replicó con todos los directores que tuvo el Centro desde su fundación que fueron: Guillermo Petraglia (1994-2001; Liliana Pantich (2001-2005); Graciela Serfaty (2005-2008); Gladys Montenegro (2008-2010); Christian Dellera (2010-2022); Adrián Bravo (2022-2023); y Nora Suligoy (2023-2024).

La Titular del Legislativo contó que este año, “tras la firma de un convenio de reciprocidad, el Poder Legislativo y el CUCAI se trabaja en conjunto en gran parte del interior de Chaco, con resultados muy buenos”.

Afirmó que “desde este Poder se seguirá aportando a esta causa que es fundamental y en la que todos debemos estar presentes”. La Titular del Legislativo, hizo un recuento sobre la experiencia y aseguró: “Cuando recorremos la provincia vemos que la gente no tiene información sobre la donación de órganos y que ante este desconocimiento se generan muchos prejuicios a donar. Llegué a la Legislatura y encontré con personal trasplantado y eso me incentivó aún más a la idea de hacer algo en conjunto para ayudar en la causa”.

Felicitó y celebró al director del CUCAI, Walter Bonfanti, y a todo el equipo de CUCAI “por preocuparse y ocuparse tan seriamente del tema”, y destacó también el compromiso del personal de salud del Chaco.

“Para nosotros, como Legislatura, es una obligación estar presentes y dar acompañamiento logístico al área que lleva adelante esta acción tan importante para los ciudadanos”, cerró.

EL ESFUERZO CONJUNTO POR UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA

Walter Bonfanti resaltó que son muchos los pacientes que hoy esperan en una larga lista un órgano, como única posibilidad o alternativa de seguir viviendo y de mejorar su calidad de Vida.

Agradeció al Poder Legislativo y contó: “Carmen se ofreció y brindo a pleno a su equipo para ayudar en esta cruzada que es llevarle información a la gente para cerrar los mitos que circulan alrededor de la donación y el trasplante, y enseñar para que la comunidad entienda lo importante que es ser parte de este sistema”. Y puso como ejemplo las exposiciones de los trasplantados presentes y de las familias donantes, que compartieron su experiencia de vida durante el encuentro.

“Son ellos los héroes, los que deciden ser donantes y salvar vidas, nosotros somos el medio”, finalizó.

“LOS ÓRGANOS NO VAN AL CIELO, SE QUEDAN EN TIERRA Y SALVAN VIDAS”

Lorena Parra es trabajadora de la Cámara de Diputados y hace 10 años fue trasplantada del páncreas: “Todas las personas trasplantadas somos testimonios de vida. Quiero agradecer a la presidente del Poder Legislativo que nos brinda muchas herramientas para poder llegar al interior a concientizar sobre el trasplante y a Bonfanti por andar este camino junto a mí a través del CUCAI”.

Matilda tiene cinco años, y hace tres meses fue trasplantada de un riñón. Su mamá Lorena Oichuk, dio su testimonio de vida y el de toda su familia que atraviesa este proceso ya desde su embarazo. “Hoy, a tres meses de su trasplante es una niña que sonríe y come, antes no comía. Hoy vive. Y ella es el ejemplo más palpable de que la donación salva vidas. Porque “los órganos no van al cielo, se quedan en la tierra y salvan vidas”, remarcó.

“Ella estuvo en lista de espera desde el 2021, porque sus riñones funcionaban un 10%. Uno nunca sabe de qué lugar va a tocar estar y gracias a Dios llegó el órgano. Ella es el testimonio de vida. Al igual que la familia y el angelito donante que hoy nos permiten que Matilda está con nosotros”, señaló.

Estuvieron presentes además, el director de CUCAI Corrientes, Héctor Alvarez; la directora del Perrando, Laura Lezcano; pacientes trasplantados y familiares de donantes; autoridades provinciales y municipales, entre otros.

También compartió su experiencia, Natalia Sánchez, mamá de Juanjo, un joven de 20 años que falleció en 2021 tras un accidente. “Como madre, la muerte de un hijo es lo peor que te puede pasar. Decidí donar con toda mi familia en contra. Mi hijo era bueno, había sido papá hace 8 meses y su corazón lo tiene un hombre de 56 años. A CUCAI le debo la vida, la cual no quería tener antes de conocerlos; Hoy sé que en cada trasplantado mi hijo está vivo; le da vida a un montón de personas”, reflexionó e invitó a sumarse a esta causa a la cual actualmente dedica su tiempo concientizando sobre la importancia de la donación de órganos.

