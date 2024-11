DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE SE VIVIRÁ EL 45° ENCUENTRO PROVINCIAL DEL TEATRO

El Presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorilla, anunció el 45° Encuentro Provincial del Teatro que se realizará, desde el 13 al 17 de noviembre con la participación de 28 elencos de toda la provincia y se realizará en las distintas salas de la ciudad de Resistencia.

”Para nosotros es un gran orgullo poder sumarnos a este trabajo tan importante que viene haciendo a ASATICH hace muchos años, en esta oportunidad vamos a contar con 28 elencos en total de toda la provincia y el festival se va a llevar a cabo como siempre en nuestras salas independientes y en las dos salas oficiales que tiene el Instituto de Cultura, el Centro Cultural Guido Miranda y en la Casa de las Culturas”, dijo Zorrilla acompañado de Bárbara Rosciani, secretaria de Cultura y Turismo de la ciudad de Resistencia y Javier Luque Toledo de la Asociación de Salas de Teatro Independientes del Chaco.

Al mismo tiempo, expresó que “estaremos como siempre brindando todo nuestro apoyo, desde la logística, en todo lo que podamos hacer desde el Estado para impulsar estos emprendimientos que movilizan a la comunidad, generan otras opciones culturales, vitalidad, participación del público, forman nuevos espectadores y desde luego, también activan la economía local”, finalizó.

Por su parte, Rosciani aseguró que “para nosotros, y el intendente acompañar este tipo de festivales es muy grato y también aportar a la economía regional del sector, vamos a recibir a gente de otros lugares, a turistas, así que estaremos acompañando y apoyando también en lo que es respecta a la logística. Creemos que este tipo de actividades hacen y fomentan a la cultura de la ciudad de Resistencia, que es uno de los pilares fundamentales que tenemos en la política de gestión del municipio de la ciudad, como es enaltecer a Resistencia como un pueblo cultural y turístico, así que muchas gracias por la invitación”, dijo.

Por último, desde la ASATICH, Luque Toledo destacó la importancia del evento, uno de los más antiguos del país que es organizado por la propia comunidad artística. “Esto surgió desde la Asociación de Salas de Teatro Independiente, que quisimos organizar este encuentro. Este año no es competitivo, no hay ningún tipo de competencias, sino es para encontrarnos todos los teatristas de la provincia acá, en las salas de Resistencia, y mostrar nuestros productos, compartiendo todas nuestras estéticas, nuestras poéticas, de las más diferentes que hay”, dijo.

Por otra parte, agradeció al Instituto de Cultura ya que “sin su apoyo y sin su auspicio, sería imposible la realización de este evento. Somos 28 elencos de toda la provincia, que es un montón de actores, directores, técnicos que nos vamos a encontrar. Vienen elencos de Sáenz Peña, Juan José Castelli, Puerto Bermejo, Villa Ángela, Resistencia, Fontana, etcétera. Vamos a estar en todas las salas de teatro independientes de la ciudad. Estaremos haciendo funciones en La Máscara, en Galatea, en la Sala 88, en el CECUPO, y en dos de las salas oficiales, el Complejo Cultural Guido Miranda, y la Casa de las Culturas, y el Teatro Libertad, que se suma en este encuentro a los espacios donde se van a presentar las obras del teatro”.

“La apertura se va a hacer acá, en el Guido Miranda, el día 13 a las 20 horas, con una performance artística de artes escénicas en la calle, después del acto protocolar, y arrancamos con la primera obra, una obra que muchos de los teatristas del Chaco consideramos esencial para la teatralidad chaqueña, que es Napalpí. Es muchísimo meter 28 funciones, cuando termina una función, va a haber colectivos de la municipalidad esperándonos a todos, público y artista, para llevarnos al otro teatro, y de ahí al otro teatro, y de ahí al otro teatro. Las entradas se pueden comprar en la etiquetera Nordeste Ticket, son muy accesibles, y si no, ese día en las salas”, finalizó Luque Toledo.

