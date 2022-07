DEFENDIÓ LOS PLANES SOCIALES Y GENERÓ POLÉMICA EN LAS REDES: «¿QUÉ CARAJO TE IMPORTA SI QUEREMOS VIVIR DEL ESTADO?»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Durante las últimas horas se hizo viral un video donde una mujer defendía los planes sociales y generó indignación y polémica en las redes sociales.

Mariana es una mujer de 34 años y madre soltera de 3 hijos. A través de un video que publicó en su cuenta de Kwai, Mariana dio sus argumentos para defender los planes y se dirigía a una persona (que no nombró) que, por lo que se expresa en el video, la habría criticado por ser beneficiaria de esta AUH.

«Yo digo no, ¿Qué carajo te importa a vos, si nosotros tenemos o no hijos?Que ch*ta te importa si queremos vivir del Estado o no«, comenzó explicando la mujer en su video.

En ese marco, Mariana siguió con sus argumentos: «O sea, naciste de alguien y si en tus tiempos no se pagaba una v*rga por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro que compren los votos, que sigan comprando los votos entonces, por algo nos tienen que pagar, ¿no? «.

Luego, la mujer lo «invitó» a renunciar a esa persona que la habría criticado: «Y si nos pagan por estar ‘al cuete’, como decís vos, problema del presidente y nuestro que queremos estar ‘al cuete’. Si tanto te jode, renuncia amigo y ponete a cobrar vos también de onda, a menos que no seas argentino y te estés haciendo el argentino porque, obviamente si no sos argentino, no cobrás una v*rga en este p*to país».

«Pero bueno, si estás dolido y resentido por eso hermano, hace una cosa: si sos argnetino y estás laburando como decís, juntá plata, no sé, compráte euros o dólares y tomate el palo a otro país hermano que acá no nos hace falta para nada «, subrayó la mujer.

Para finalizar, Mariana afirmó de manera irónica que seguirá «teniendo hijos como conejos». «La verdad que gente laburante como vos decís, gente laburante como vos a nosotros, no nos sirve . Si queremos estar al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos ¿por qué? porque se nos da la p*ta gana «.

El video en cuestión generó gran repercusión en las redes sociales e indignación de parte de los usuarios tanto en Twitter como Instagram.

En diálogo con TN, Mariana explicó: «El video surgió de un mal comentario de una persona porque me decían ‘planera, planera, planera’. La verdad es que estoy de acuerdo con que cobren los planes y lo defiendo. El tema es que se la pasan hablando de los planeros como si fuéramos cucarachas y me parece injusto».

