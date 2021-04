DECOMISAN MÁS DE 21 KILOS DE COCAÍNA OCULTOS ENTRE LOS PANELES DE LOS GUARDABARROS DE UN AUTOMÓVIL

El rodado era ocupado por una pareja y sus dos hijas (menores de edad). Al solicitar la documentación correspondiente, los gendarmes detectaron que el conductor no era titular del automóvil y no contaba con autorización para conducirlo. Con apoyo del can detector de narcóticos “Tota” se hallaron 24 paquetes con el estupefaciente.

Efectivos del Escuadrón 61 “Salvador Mazza” de Gendarmería Nacional mientras realizaban controles sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 1.483, detuvieron la marcha de un vehículo que circulaba en sentido Norte – Sur, ocupado por una pareja y sus dos hijas (menores de edad). Al efectuar el control físico y documentológico, los uniformados constataron que el conductor no era el titular y no contaba con la autorización para conducirlo. Asimismo, los gendarmes fueron alertados por las contradicciones en los dichos de los ocupantes ya que la ciudadana (embarazada de 7 meses) manifestaba que se dirigían a la ciudad de Tartagal al nosocomio local, para un control rutinario; pero poseían un permiso de circulación hacia la provincia de Mendoza, lo que alertó al personal de la Fuerza. Ante esta situación, en presencia de testigos, los funcionarios llevaron a cabo una inspección más exhaustiva del rodado, observando que los zócalos derecho e izquierdo presentaban una leve separación entre el chasis y el cobertor (no acorde con la estructura normal). Además, los tornillos de los paneles del guardabarros traseros, habían sido removidos. Con autorización de la Fiscalía Federal de Tartagal se trasladó al rodado junto con sus ocupantes al asiento de la Unidad. Allí, con apoyo del can antinarcóticos “Tota”, detectaron 24 paquetes amorfos que contenían una sustancia blancuzca. La prueba de campo Narcotest arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 21 kilos 109 gramos. El magistrado interviniente dispuso la detención de la pareja y que los menores queden a resguardo de un familiar directo, la incautación de la droga hallada, el rodado y teléfonos celulares.

