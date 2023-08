DECLARÓ UNA EX NOVIA DE CÉSAR SENA: EL IMPUTADO NO PLANEA HABLAR ANTE LOS FISCALES Y DICE ESTAR «TRANQUILO»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

Un único encuentro, el día jueves, tuvo César Sena, imputado por el femicidio de su novia Cecilia Strzyzowski, con su nueva abogada defensora, Gabriela Tomljenović, en Complejo Penitenciario Villa Barberán donde se encuentra detenido. La visita fue aprovechada por el hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña para hacer preguntas respecto a trámites procesales, instancias que vienen y plazos.

El joven acusado de matar a Cecilia Strzyzowski el viernes 2 de junio en la casa de sus padres, se sacó dudas respecto al proceso y muestra estar «tranquilo». Tomjenowicz participó esta mañana de la primera audiencia de apelación a la prisión preventiva y señaló que ya tiene preparados varios de los argumentos que expondrá para que su defendido pueda recuperar su libertad.

La jornada que comenzó en tribunales a las 8 de la mañana pasó a un cuarto intermedio para este miércoles, luego de cuestiones previas planteadas por los abogados defensores de los imputados por encubrimiento agravado. Reclaman los abogados que, al tratarse de un delito contra la administración pública, la querella particular y la de Derechos Humanos «no tienen legitimidad» para intervenir, por lo que buscan su apartamiento.

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Héctor Geijo, Daniela Meiriño y Ernesto Azcona, resolverá mañana el planteo y de esta manera continuarán las audiencias que determinarán si se confirma la prisión preventiva solicitada el 29 de junio por el Equipo Fiscal Especial. Para los abobados querellantes, la cuestión «debería ser rechazada por extemporánea».

En declaraciones, Gabriela Tomljenović, aclaró que trabaja de manera independiente al estudio jurídico de Ricardo Osuna y señaló que su defendido «estaba tranquilo» el día del encuentro.

Respecto al extenso expediente en el que se volcaron las 400 pruebas recolectadas por el EFE, Tomjenowicz cuestionó el trabajo de los fiscales y señaló que «mucho de lo que hay no sirve para absolutamente nada».

«La fiscalía sigue produciendo pruebas que son absolutamente inútiles, de hecho el mismo día viernes cuando yo fui a notificarme a aceptar el cargo formalmente, me notificaron que se estaba por tomar una testimonial, me quedé en la misma. No sirvió para absolutamente nada más que para molestar a personas que no pueden aportar nada, ni en contra ni en favor, en definitiva«, concluyó la abogada.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron a Diario Chaco que quien brindó su declaración testimonial el día viernes fue una ex pareja del imputado, aunque manifestaron que «no aportó información significativa».

