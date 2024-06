DECLARA LA MUJER DETENIDA POR EL CASO LOAN: SU ABOGADO DIJO QUE RESPONDERÁ LAS PREGUNTAS Y QUE «NO HUBO UN PACTO DE SILENCIO»

A más de una semana de la desaparición del pequeño Loan Peña, una de las detenidas brindará declaración este viernes frente a la Justicia en Goya. Su abogado manifestó que «no hubo un pacto de silencio» y que Mónica Millapi, la mujer que brindará declaración, «responderá las preguntas».

En este sentido, Jorge Monti, defensor de la pareja detenida, explicó que sus clientes «nunca se negaron a declarar» si no que fue una sugerencia al tratarse de un derecho constitucional.

«No hubo un pacto de silencio, ni mucho menos. Hubo actos procesales durante estos días, la fiscalía está lejos, en Goya, y por eso se atrasaron las testimoniales«, destacó.

El defensor confirmó que Millapi será la única que declarará y que en la jornada del jueves renunció a la defensa de Antonio Benítez, tío del menor, por una cuestión económica.

«El jueves fui a la comisaría de la mujer donde está detenida Millapi, hablé con ella y me informó que iba a declarar. Va a responder preguntas, yo no me quiero oponer porque es una forma magnífica de defenderse», manifestó en TN.

Acerca de la relación que Loan tenía con la pareja detenida, Monti subrayó que no lo conocían y que el jueves de su desaparición fue la primera vez que lo vieron.

«El menor no se perdió. Cuando anotician a la mamá de que no lo encontraba, su primera reacción fue «se lo llevaron»», insistió el abogado.

Se espera que este viernes, en el octavo día de búsqueda, se hagan las pruebas de luminol en los autos de todos los que estaban en el almuerzo.