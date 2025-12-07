DANIEL SABSAY CRITICÓ EL AUMENTO DE PENAS PREVISTO EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: «SALVAJISMO»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El abogado apoya la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra la administración pública, conforme a la Constitución Nacional, pero calificó como excesivo extender esta medida a un amplio rango de otras faltas.
El abogado constitucionalista calificó como excesivo que otro tipo de delitos tampoco prescriban, a pesar de que el gobierno esté planteando un endurecimiento del código penal. Si bien consideró que se podría analizar la imprescriptibilidad para «los delitos contra integridad sexual en particular de menores», insistió en que «una excepción mayor no creo que esto sea conveniente».
Reforma penal que impulsa el Gobierno
Entre otras propuestas, la iniciativa de reforma penal implica el endurecimiento de las penas en un amplio abanico de delitos, elimina la prescripción en casos considerados especialmente graves y restringe los beneficios que actualmente habilitan reducciones o morigeraciones de condenas.