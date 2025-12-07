DANIEL SABSAY CRITICÓ EL AUMENTO DE PENAS PREVISTO EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: «SALVAJISMO»

El constitucionalista Daniel Sabsay consideró «excesivo» extender la imprescriptibilidad penal a un amplio rango de ofensas que no constituyan defraudación al Estado, durante su análisis de las reformas propuestas al Código Penal por el Ejecutivo Nacional.

advirtió que el mero aumento de penas no garantiza la disminución del delito, y en cambio priorizó la aplicación de buenas políticas de prevención y educación. Si bien el abogado apoya la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra la administración pública, conforme a la Constitución Nacional, calificó como excesivo extender esta medida a un amplio rango de otras ofensas.

En una entrevista por radial, Sabsay enfatizó que el cumplimiento efectivo de las sentencias debe ir acompañado de la construcción de nuevas cárceles para evitar el hacinamiento y asegurar la clasificación de reclusos, respetando siempre el debido proceso. Finalmente, el letrado condenó enérgicamente modelos como el de El Salvador, insistiendo en que las políticas penales no deben caer en el «salvajismo» sino en la rehabilitación social.