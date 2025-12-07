¿CUÁNTOS MESES DE TRABAJO SE NECESITAN PARA COBRAR EL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2025?

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, es uno de los ingresos más esperados por los trabajadores y vuelve a ser protagonista en diciembre de 2025. Regulada por la Ley de Contrato de Trabajo y normativas complementarias, esta prestación representa un refuerzo económico clave y alcanza a empleados registrados del sector público y privado, personal doméstico formalizado, trabajadores rurales, jubilados y pensionados.

La segunda cuota del SAC deberá pagarse como fecha límite el 18 de diciembre de 2025, según lo estipulado por la Ley 27.073. En caso de que la fecha coincida con un día no laborable, el pago debe adelantarse al día hábil anterior.

El aguinaldo corresponde a:

Trabajadores en relación de dependencia (planta permanente y contratados).

Personal doméstico registrado.

Trabajadores rurales bajo convenio.

Jubilados y pensionados, quienes lo reciben como Prestación Anual Complementaria a través de ANSES.

Quedan excluidos autónomos, monotributistas y personas con actividades independientes, salvo casos específicos contemplados por normativas especiales.

Cuántos meses de trabajo se necesitan para cobrar el aguinaldo

Para percibir el aguinaldo completo de diciembre, el empleado debe haber trabajado durante los seis meses del segundo semestre, es decir, de julio a diciembre.

Sin embargo, quienes no completaron ese período también cobran el SAC, pero de forma proporcional. El cálculo se realiza tomando la mejor remuneración mensual del semestre y aplicando la fórmula: (Mejor sueldo del semestre × meses trabajados) ÷ 12

El pago del aguinaldo debe efectuarse incluso cuando el trabajador atraviesa:

Licencias pagas

Vacaciones

Enfermedad justificada

Despido

Renuncia

En todos los casos, se abona el proporcional según el tiempo trabajado en el semestre.

La normativa vigente busca asegurar que el SAC funcione como un complemento real del ingreso, brindando respaldo económico a fin de año y evitando que los trabajadores pierdan este beneficio por cambios en su situación laboral.