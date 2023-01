DAKAR 2023: EL «PATO» SILVA QUEDÓ 16° EN LA GENERAL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Los pilotos chaqueños Juan Manuel Silva y Carlos Verza completaron este jueves la quinta etapa del Dakar 2023, con destacados desempeños. El Pato llegó en la ubicación 22 en la categoría T4 de vehículos ligeros y, pese a algunos problemas mecánicos, se metió entre los 20 mejores de la general. En tanto, el saenzpeñese logró un notable puesto 12 en cuatriciclos, y quedó 11° en la general.

La Etapa 5 fue con un recorrido entre caminos y dunas de Ha’il, Arabia Saudita, con un tramo total de 645 kilómetros, de los cuales fueron cronometrados 373 kilómetros.

EL PATO SILVA QUEDÓ 16° EN LA GENERAL

El “Pato” Silva y su copiloto francés Xavier Flick completaron la etapa en la categoría T4 SSV (vehículos ligeros) llegando en el puesto 22, con un tiempo de 05H 53′ 31». Así, se ubicaron en el 16° de la general, liderada por Rodrigo Luppi De Oliveira y Maykel Justo, de Brasil.

La Etapa 5 fue ganada por el lituano Rokas Baciuska, seguido por el brasileño Cristiano Batista y el saudí Yasir Seaidan.

Tras concluir la etapa, Silva contó los inconvenientes en el vehículo: “En el kilómetro 210 empecé a sentir mucho ruido, no utilicé el 4×4 y ahí estuvo la clave de que no se terminara de romper. Porque a la llegada al vivac casi el auto no funcionaba más. Por suerte, se puede reparar para mañana”.

“Fue una etapa dura. A diferencia de las demás, fue con caminos arenosos y mucha duna. Lo importante es que estamos en carrera y que el equipo está más fuerte que nunca”, expresó el chaqueño.

VERZA, 11° EN LOS CUATRICICLOS

Por su parte, el chaqueño Carlos Verza, a bordo de su Yamaha Raptor 700, finalizó 12° en la Etapa 5, que fue ganada por el argentino Francisco Moreno Flores, con el equipo Dragon, en un tiempo de 05H 49′ 21».

Con este resultado, el saenzpeñese se ubicó en el puesto 11° en la general, que sigue liderada por el francés Alexandre Giroud, seguido por el argentino Moreno Flores y con el lituano Laisvydas Kancius completando el podio.

ESTE VIERNES, LA ETAPA MÁS LARGA

Este viernes se correrá la sexta etapa del Dakar 2023, entre Ha’il y Al Duwadimi, con 409 kilómetros de enlace y 358 de especial.

Los competidores abordarán así la etapa más extensa del rally, que incluirá también la especial con más kilómetros.