CUBELLS DIJO QUE MILAGRO SALA ES «PERSEGUIDA DEL GOBIERNO DE JUJUY» Y GUTIÉRREZ LA CRUZÓ: «ESE RELATO SE VA CAYENDO»

Este miércoles en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Chaco se dio un cruce entre la diputada del Frente de Todos y el legislador de la UCR por la detención de Milagro Sala.

Todo comenzó cuando Teresa Cubells, del interbloque Frente de Todos (es del Frente Grande) estaba hablando de la educación sexual integral.

En un momento ató ese tema a cuestiones judiciales de parlamentarios del Mercosur y diferenció dos situaciones en lo que ella consideró cuestiones de género.

«Quiero señalar una desigualdad manifiesta, que goza de protección judicial y del poder mediático y económico» comenzó y avanzó: «Dos parlamentarios del Mercosur tienen dificultades con la justicia. El hombre blanco, profesional, disfruta en Uruguay mientras que la justicia reclama su detención. Ella morocha, indígena, luchadora social, está presa desde 2016«.

Luego de eso sí aclaró con nombres a quiénes se refería. En primer lugar afirmó que «Fabián Rodríguez Simón, «Pepín», asesor estrella de Mauricio Macri es protegido del poder» y añadió que «Milagro Sala, perseguida, está presa del gobierno de Morales en Jujuy desde el 16 de enero del 2016«.

Eso último fue lo que motivó la respuesta del radical Livio Gutiérrez, que al tomar la palabra señaló: «No voy a defender a «Pepín» Rodríguez, debe tener los recursos para hacerlo, pero sí voy a defender la barbaridad que acabo de escuchar de que el gobierno de Gerardo Morales tiene presa a Milagro Sala«.

«No es el gobierno de Jujuy, es la justicia de Jujuy que ha acreditado hechos delictuales penados, no en una causa sino en varias, tiene una detención que además es domiciliaria«, explicó y expresó que «si no les gusta cómo funciona la justicia de Jujuy, promuevan el juicio político a fiscales y jueces que dictaron la sentencia y no vengan a decir acá que el gobierno de Jujuy tiene preso a Milagro Sala«.

«Hay que aclarar porque si no esto corre y como están acostumbrados a manejar estas cuestiones desde el punto de vista Ejecutivo y no de los canales institucionales que da la constitución, yo no lo voy a permitir«, añadió Gutiérrez.

Parecía que el tema quedaba allí, pero Teresa Cubells volvió a pedir la palabra para señalar que «es absolutamente conocido que el gobernador Morales modificó el Superior Tribunal de Justicia y puso a sus amigos radicales sentados en esos lugares apenas asumió. Por esto sin duda vuelvo a decir que siguen defendiendo a «Pepín»».

Ante eso, Livio Gutiérrez también respondió: «Insisto en la lectura de la constitución» comenzó y manifestó que «si hay un gobernador que interfiere en la cuestión judicial provincial hay un mecanismo que se llama intervención. Si no existe el mecanismo de intervención eso que presume la legisladora no existe».

Dirigiéndose a la bancada oficialista en el Congreso Nacional, dijo: «Tiene mayoría en el Congreso como para hacerlo y no lo hacen, evidentemente ese relato se va cayendo de a pedazos«.

«Por otro lado no tiene que ver la Corte Suprema de Justicia de Jujuy. Esto fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pasó exactamente lo mismo, fue ratificada la condena«, continuó el radical.

Para cerrar, expresó que su discurso fue «simplemente para aclarar cómo se manejan las instituciones, cómo funciona la Constitución y cuál es la verdad de todos estos hechos» y agregó: «Solamente hay que leer, de eso se trata y de esa forma podemos colaborar con la información. Y colaborar con la información es útil, porque si no después en lugar de colaborar con la educación, con la instrucción, de enseñar a razonar, terminamos queriendo limitar hasta las redes sociales porque no les gusta lo que escuchan, cuando en realidad los generadores de los memes de las redes sociales son los que dicen que la inflación se producen por el demonio, o dicen que hay que hacer terapia de pareja entre empresarios y los que generan los precios«.

