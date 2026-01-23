CUÁNTO COBRAN LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS EN FEBRERO DE 2026: TODAS LAS ESCALAS

Una empleada doméstica cobrará, en febrero, los mismos salarios que rigieron durante enero, ya que todavía no se concretó un nuevo acuerdo paritario para el sector. Hasta que haya una actualización oficial, siguen vigentes los valores establecidos en la última resolución salarial.

De acuerdo con la normativa vigente, el personal del servicio doméstico percibe en el segundo mes del año los montos de referencia fijados en la resolución 3/2025, que fue la última actualización formal. Por ese motivo, y a la espera de una nueva negociación, los salarios básicos se mantienen sin cambios en todo el país.

A continuación, los valores correspondientes a las categorías superiores del régimen, según el tipo de tarea y la modalidad de contratación.

Primera categoría: supervisores y supervisoras

Esta categoría incluye a quienes tienen a su cargo la coordinación y el control de las tareas realizadas por dos o más personas dentro del hogar.

Con retiro:

Por hora: $3.895,56.

Mensual: $485.961,09.

Sin retiro:

Por hora: $4.254,05.

Mensual: $539.711,97.

Segunda categoría: tareas específicas

Comprende al personal contratado de forma exclusiva para realizar tareas que requieren especial idoneidad, como cocineros y cocineras, o labores específicas del hogar.

Con retiro:

Por hora: $3.696,15.

Mensual: $452.478,51.

Sin retiro:

Por hora: $4.039,45.

Mensual: $502.101,03.

Tercera categoría: caseros

Corresponde al personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en la que habita por razón del contrato de trabajo.

Modalidad sin retiro:

Por hora: $3.494,25.

Mensual: $441.806,54.

Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas

Incluye la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores.

Con retiro:

Por hora: $3.494,25.

Mensual: $441.806,54.

Sin retiro:

Por hora: $3.894,43.

Mensual: $490.745,56.

Adicional por antigüedad

El régimen vigente contempla un adicional salarial por antigüedad para el personal del servicio doméstico. Este extra equivale al 1% del salario mensual por cada año trabajado en la misma relación laboral.

El pago del adicional se realiza de forma mensual y rige desde el 1 de septiembre de 2021. Para el cálculo de la antigüedad, el tiempo de servicio comienza a computarse a partir del 1 de septiembre de 2020, sin aplicación retroactiva sobre períodos anteriores.

Además, el personal del servicio doméstico que desempeñe tareas en zonas consideradas desfavorables percibe un adicional del 30% sobre los salarios mínimos fijados para cada categoría. Este plus alcanza a quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como también en el partido de Patagones, en Buenos Aires.