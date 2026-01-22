Un momento más que tenso se produjo en la Asamblea Nacional de Francia durante este miércoles. El embajador argentino, Ian Sielecki, advirtió una falta grave: un mapa en el lugar mostraba las Islas Malvinas como territorio británico.

En el comienzo de una audición, observó que había un mapa detrás suyo con una información errónea, que representaba una escala diplomática por la invasión británica en el territorio argentino.

Tensión diplomática en Francia por las Islas Malvinas

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, pidió que tapen un mapa que tenía a las Islas Malvinas como territorio británico. Video: X.

El diplomático indicó que había «un pequeño problema (…) que es en realidad un gran problema». Sus palabras llegaron en la previa de una comisión de asuntos europeos de la cámara baja de Francia.

La audiencia estaba dedicada a Argentina, por lo que no tardó en marcar el grave error en el mapa que estaba colocado allí.

Según reportó el canal La Chaine Parlamentaire, rápidamente se colocó un papel adhesivo para remendar el error que indicaba que las Islas Malvinas eran parte de Gran Bretaña.

Ian Sielecki, embajador de Argentina en Francia. Foto: Instagram

El descargo del embajador tras ver el mapa con las Islas Malvinas como territorio británico

“Como representante del Estado argentino, no puedo hablar libremente ante este mapa. Supondría legitimar una situación que constituye un atentado a la soberanía de mi país, a la dignidad de la nación argentina y una violación flagrante del derecho internacional”, expresó el embajador argentino en Francia.

Un ejemplo brindado por Ian Sielecki indicaba que era comparable a que un diplomático de Ucrania hablara frente a un mapa que marcara a regiones como Crimea como parte de Rusia.

Ian Sielecki, embajador de Argentina en Francia, junto a Emmanuel Macron. Foto: Instagram

Rápidamente, uno de los asistentes en el lugar colocó un pequeño papel con adhesivo, también conocido como post-it, para tapar directamente las Islas Malvinas.

Milei habló sobre la soberanía de las Islas Malvinas

Javier Milei tuvo una entrevista con el diario británico “The Telegraph”, donde destacó que “la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable”.

Qué dijo Milei sobre la cuestión Malvinas

Con respecto a la cuestión Malvinas, Milei afirmó que “no es negociable la soberanía” y que buscará la recuperación del territorio por la vía diplomática y con el consentimiento de los isleños. Además, el presidente confirmó que se iniciaron conversaciones para levantar la prohibición británica de venta de armas a Argentina, vigente desde 1982.

Manteniendo el orden de la relación con el Reino Unido, Milei contó que planea visitar oficialmente Londres en 2026 y destacó su aprecio por la cultura del lugar y su admiración ante bandas como los Beatles y los Rolling Stones.