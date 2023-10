CRITICA SITUACIÓN EN LA VILLA, POR FALTA DE AGUA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

“Están arreglando el problema, tengan paciencia”… Fue la respuesta que recibieron un grupo de vecinos que se congregaron en las oficinas de SAMEEP de Villa Río Bermejito, para pedir explicaciones sobre la falta de agua en la localidad que, en algunos barrio, lleva más de sesenta días; como ser: Barrio El Levante, Barrio Brandel, Barrio 40 Viviendas, Barrio 30 Viviendas, Barrio Ecotur.

La crítica situación que asola la villa turística no parece tener una pronta solución por parte de las autoridades estatales, que lejos de brindar una respuesta alentadora, le siguen pidiendo paciencia al contribuyente.

La gravedad de la situación, la sequía que se prolonga y la respuesta desinteresadas de quien debe atender la necesidad, generaron que un grupo de vecinos difundan un comunicado en las redes sociales que, textualmente dice: “Debido a la extrema situación que nos está azotando a todos por falta de agua en la localidad de Villa Rio Bermejito y El Espinillo, nos autoconvocamos en la Planta de SAMEEP para exigir una pronta solución. Queremos respuestas, queremos agua urgente, si no da respuesta el jefe, que renuncie. Mañana a las 10 A.M. nos reunimos en la planta de SAMEEP. Queremos agua”.

Cabe señalar que, tristemente, algunas familias se encuentran consumiendo agua “cruda” del rio, con el consecuente riesgo que ello implica y a costa de contraer enfermedades por su consumo sin tratamiento.

Fuente: Lapostainformativa

