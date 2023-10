SEGÚN MELCONIAN, EL DÓLAR OFICIAL DEBERÍA ESTAR A $500 EL PRÓXIMO LUNES

Dijo que es un cálculo según el aumento de la inflación.

El designado para ser ministro de Economía en caso de que Patricia Bullrich gane las elecciones presidenciales, Carlos Melconian, dijo que la semana que viene, más concreto el lunes próximo, el dólar oficial debería llegar a los $500. Hasta las elecciones, el precio fijado por el Gobierno es de $350 .

Melconian dialogó con Radio Mitre, y afirmó que a Javier Milei no le alcanza un dólar a $1000 para llevar a cabo la dolarización. Además, el economista aseguró: «Acá Argentina está con un dólar que no sirve para nada y que no es relevante para nada, hasta ahí de 350 pesos oficial, y tiene el resto a mil pesos».

Y señaló que «el lunes lo máximo que debiera ocurrir es que el Gobierno vuelva a poner el famoso 350 en un precio que sea el 350 más la inflación de agosto, más la inflación de septiembre, más lo que vaya de octubre. Y ese será un nuevo tipo de cambio que no va a asustar a nadie: da 500 pesos redondo«. Pero dijo que «no es un pronóstico», sino un cálculo según la inflación.

Sobre un dólar a 1000 pesos, afirmó que Argentina «es un país pobre, miserable, donde el barco del Uruguay viene lleno, porque vienen acá a pasan tres días, gastan plata, les sobra y se vuelven».

En cuanto a su programa económico, apuntó: «Nosotros acá nos presentamos con un programa sólido, posible, real, con la posibilidad de ser implementado tanto desde lo político como desde lo técnico y que no necesita ningún estallido previo«.

Y con respecto a los ajustes y a la inflación agregó: «simultáneamente ha habido represión de precios, y ha habido precios que además de reprimidos, reaccionan con ese dólar oficial, por ejemplo, algunos alimentos, por ejemplo, combustible, por ejemplo, costo de la energía, que habrá que reconsiderar».