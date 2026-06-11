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El Estadio Ciudad de México volverá a hacer historia al recibir su tercera ceremonia inauguración de una Copa del Mundo, en lo que promete ser un evento sin precedentes de acuerdo con la información que ha compartido FIFA. Como es costumbre en las ediciones anteriores, este evento será una mezcla de música, fútbol, arte y cultura del país anfitrión.

La inauguración arrancará 90 minutos antes del silbatazo inicial del partido México vs Sudáfrica, además de que servirá como el primer evento de una trilogía de ceremonias que se completarán con sus respectivas aperturas en Canadá y Estados Unidos.

La trilogía de inauguraciones se debe a que habrá una por cada país anfitrión del Mundial 2026. La inauguración en México será este jueves 11 de junio, en Estados Unidos y Canadá será el viernes 12 de junio.

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Los artistas que estarán en la ceremonia de inauguración en Ciudad de México

Entre los artistas confirmados que se presentarán este jueves en el Estadio de la Ciudad de México se encuentran Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná. Además, la cantante colombiana, que interpreta la canción oficial del Mundial 2026, ‘Dai Dai’, estará en la inauguración en el Estadio Azteca junto a Burna Boy.

Alejandro Fernández representará a México cantando el Himno Nacional, mientras que Tyla será la encargada de entonar el Himno Nacional de Sudáfrica. En la ceremonia también aparecerá Salma Hayek, embajadora de la Copa del Mundo 2026, para dar la bienvenida a los aficionados.

A qué hora comienza y cuánto durará la ceremonia de inauguración

El evento comenzará a las 11:30 am de la Ciudad de México – 2:30 pm Argentina -, y el ingreso al estadio para los aficionados comenzará cuatro horas antes, tiempo en el que el público podrá disfrutar de distintas dinámicas y activaciones. La ceremonia de inauguración durará aproximadamente una hora y media.

Los artistas que estarán en la inauguración en Estados Unidos

La celebración de apertura en Los Angeles se realizará el viernes 12 de junio y estará encabezada por estrellas de la talla de Katty Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla entre otros artistas aún no confirmados.

La ceremonia, al igual que en México, comenzará 90 minutos previo al silbatazo inicial del partido Estados Unidos vs Paraguay, es decir a las 7:30 pm de Argentina.

Los artistas que estarán en la inauguración en Canadá

En cuanto a Canadá, los artistas confirmados al momento son: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

La logística será igual que en México y Estados Unidos, el evento arrancará 90 minutos antes del inicio del partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina del viernes 12 de junio a las 4:30 pm Argentina, Uruguay).

Las inauguraciones estarán producidas en colaboración con Balich Wonder Studio y el eje temático de cada una de ellas está conectada por una narrativa en la que el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es reinterpretado a través de la cultura de cada país sede.

En el caso de México, la temática correrá sobre el arte del papel picado, un símbolo clave en las tradiciones del país. Se espera que el público asistente tenga participación de manera interactiva durante la inauguración.