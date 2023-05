CRECEN LOS PAGOS CON QR EN ARGENTINA: QUIÉNES LOS USAN

Una encuesta realizada por una empresa de servicios financieros digitales detectó que el 40% de los argentinos hacen uso de esa herramienta.

El 73% de los argentinos con cuentas digitales ya realizaron alguna vez pagos con código QR y al menos el 40% lo utiliza regularmente. Así o indica la encuesta realiada por la plataforma MONI de servicios financieros digitales en la Argentina.

Realizada en marzo sobre la base de casi 2500 clientes identificó que solo el 27% de los encuestados nunca realizó pagos a través de ese medio.

Es el segundo relevamiento de este tipo. El primero fue realizado en 2019 y reveló que apenas el 35% de los argentinos utilizaba pagos con QR. La actual muestra pone en evidencia que en apenas cuatro años se duplicó la base de usuarios del sistema.

Al profundizar el análisis entre los que indicaron ser usuarios de esta innovadora modalidad de pago, el 40% de los argentinos afirmó usar el pago con código QR con regularidad, el 51% refirió utilizar esta modalidad de pago de vez en cuando y apenas el 9% comentó haber realizado pagos con código QR en una única oportunidad.

Juan Pablo Bruzzo, CEO de MONI, sostuvo sobre los resultados: «La pandemia generó un escenario de condiciones únicas para que miles de personas se volcaran al uso de medios electrónicos de pago. Poniendo en prioridad la experiencia del usuario, con una funcionalidad simple, intuitiva y sin fricciones, podremos lograr niveles de adopción y frecuencia de uso como las de PIX, la plataforma de pagos digitales en Brasil. Para eso es clave que se cumpla la promesa de la interoperabilidad de manera completa y transparente, para que un usuario pague con QR de manera simple y rápida con su billetera preferida en cualquier comercio, sin otras condiciones y sin letra chica».

Continuando con el análisis de resultados, del 27% de los encuestados que nunca realizaron pagos con QR, el 58% afirmó no haber realizado aún pagos con QR porque no se le presentó la oportunidad; el 23% dijo no saber cómo hacerlo y el 19% aseguró no haber realizado pagos con QR porque no le parece una opción práctica.

Datos del BCRA dan cuenta que de la mano de una mayor adopción de los medios de pagos electrónicos, el uso del código QR va ganando terreno entre las personas usuarias de servicios financieros. Así, en el último año se multiplicó por 5 la cantidad de operaciones realizadas a través de este sistema y hoy 1 de cada 4 pagos con transferencia se inicia con código QR.

En línea con esto, el 86% de los argentinos consultados por MONI afirmó estar al tanto de que los códigos QR de todos los comercios se pueden pagar con cualquier aplicación de home banking o billetera digital, sin importar de qué entidad es el QR, demostrando estar al tanto de la implementación del código QR interoperable.

La encuesta de MONI también profundiza sobre la valoración que los argentinos tienen acerca de este sistema de pagos con QR respecto del pago con tarjeta de débito. Al respecto, el 64% de los argentinos afirmó que el pago con QR le resulta más simple y rápido que el pago con débito; el 34% aseguró que le resultan dos opciones igualmente simples y rápidas y, finalmente, apenas el 2% comentó que le pago con QR le resulta más lento y complicado que el tradicional pago con tarjeta de débito.

«Hay que seguir apostando por los esfuerzos de comunicación de todo el ecosistema, especialmente en los puntos de venta, para que los usuarios sepan que los QR que hoy están en los comercios son genéricos, es decir, que sin importar si son celestes, amarillos, fucsias o si tienen el logo de una determinada empresa, pueden ser escaneados y utilizados desde cualquier billetera o aplicación bancaria. Un buen paso en esa dirección sería llegar a un acuerdo entre todos los actores para impulsar una identidad visual única para la identificación de los QR en el punto de venta», agregó Juan Pablo Bruzzo.