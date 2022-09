CORONARON A LOS REYES DE LOS ESTUDIANTES EN SÁENZ PEÑA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Con una multitudinaria fiesta, los estudiantes de la promo 2022 de Sáenz Peña, realizaron el tradicional desfile de carrozas y posterior elección de la Reina y el Rey de la Estudiantina local.

El evento contó con la presencia del intendente Bruno Cipolini; el secretario de Gobierno, Diego Landriscina; el presidente del Concejo Deliberante, Pedro Egea; el subsecretario de Gobierno, Rafael Acuña; la directora de la Juventud, Ángeles Fortini, y demás funcionarios municipales.

Los coronados de la noche son:

Miss Simpatía: Milagros Soler; U.E.GP. N° 140 Nuestra Señora de la Guardia

Miss Elegancia: Guadalupe Cardozo; U.E.G.P N° 188 Chaco Austral

1° Princesa: Lola Diez; U.E.G.P N° 54 Nuestra Señora de la Misericordia

2° Princesa: Ana Paula Cernik; U.E.G.P N° 82 Hogar de Bethania

Reina: Daiela Barrios de la U.E.G.P N° 13 Juana Paula Manso

2° Príncipe: Sergio Medina; U.E.G.P N° 188 Chaco Austral

1° Príncipe: Joaquín Ravetti; U.E.G.P N° 54 Nuestra Señora de la Misericordia

Rey: Emiliano Perizzotti; U.E.G.P N°193 San Roque

En la oportunidad, también se premiaron con dinero en efectivo a las carrozas. Las ganadoras fueron: primer premio categoría técnica UEGP N°37 Instituto Politécnico Juan XXIII; primer premio categoría no técnica, UEGP N° 55 Don Orione; segundo premio categoría no técnica UEGP N° 188 Chaco Austral y tercer premio categoría no técnica EES N° 174 República de Honduras.

Se vivió una verdadera fiesta, llena de color y alegría que se pudo disfrutar en familia.

