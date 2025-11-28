CONVENIO CHACO- UNICEF, SEGUNDA ETAPA: MÁS FAMILIAS RECIBEN AGUA SEGURA EN EL IMPENETRABLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el Paraje Cabeza de Buey, en Villa Río Bermejito, el equipo zonal de Ñachec, coordinado por Fernando Vogel, continúa trabajando casa por casa, acompañando a las familias, escuchando a las comunidades y fortaleciendo el acceso a derechos esenciales. Este jueves, se entregaron nuevos tanques de agua que permitirán ampliar la capacidad de almacenamiento domiciliario y mejorar la continuidad del suministro.

El Proyecto Agua, impulsado mediante el convenio entre el Gobierno del Chaco y UNICEF, avanza en su segunda etapa con el objetivo de garantizar el acceso al agua segura para las familias que viven en zonas alejadas del territorio provincial, especialmente en los parajes de El Impenetrable.

Vogel destacó la importancia de sostener una presencia activa en el territorio: “En El Impenetrable no venimos a prometer: venimos a resolver. El agua segura no puede esperar y por eso estamos llegando a cada rincón, por más alejado que esté”, afirmó.

Asimismo, valoró el impacto social que genera el proyecto en las comunidades: “Cuando una familia nos dice que por primera vez tiene un tanque lleno de agua segura, sabemos que estamos cambiando historias. Eso nos mueve a seguir recorriendo cada paraje como nos pide el Gobernador Zdero”, expresó.

En relación al avance del programa, Vogel explicó que esta segunda etapa representa un salto clave en materia de acceso a agua potable: “Estamos ampliando la capacidad de almacenamiento domiciliario, un componente fundamental para garantizar un suministro seguro y sostenido en lugares muy alejados donde las fuentes potables son limitadas”, señaló.

El equipo continuará su recorrida territorial con el siguiente cronograma: mañana viernes, estarán en los Parajes La Sirena y El Colchón; y el sábado en los Parajes El Estanque y El Telasco.

“El compromiso es acercar soluciones concretas a las comunidades más postergadas del territorio, asegurando que el acceso al agua sea una realidad cada vez más extendida en todo El Impenetrable”- finalizó Fernando Vogel.

