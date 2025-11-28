AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Viernes 28 de noviembre
De 8.30 a 12 hs: Jornada sobre actualización en vacunas.
Lugar: UNNE- Salón Auditorio de Ingeniería, Av. Las Heras 727.
Destinado a:
Médicos y Obstetras
Enlace de inscripción:
https://surl.li/cfofcw
08:30 a 12:00 Hs- Operativo provincial sobre inscripción al subsidio energético nacional ⬇️
En 📍 Villa Ángela
Lugar: Centro de Jubilados San Cayetano.
En 📍 Santa Sylvina
Lugar: SUM Municipal.
🟡 Por la tarde:
19.30 hs: Acto por el 138º Aniversario de Colonia Popular, más entregas de elementos de la Fundación Soy Chaco.
Lugar: En Predio Deportivo Municipal.
💪 Los esperamos‼️