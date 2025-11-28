AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Viernes 28 de noviembre

De 8.30 a 12 hs: Jornada sobre actualización en vacunas.

Lugar: UNNE- Salón Auditorio de Ingeniería, Av. Las Heras 727.

Destinado a:

Médicos y Obstetras

Enlace de inscripción:

https://surl.li/cfofcw

08:30 a 12:00 Hs- Operativo provincial sobre inscripción al subsidio energético nacional ⬇️

En 📍 Villa Ángela

Lugar: Centro de Jubilados San Cayetano.

En 📍 Santa Sylvina

Lugar: SUM Municipal.

🟡 Por la tarde:

19.30 hs: Acto por el 138º Aniversario de Colonia Popular, más entregas de elementos de la Fundación Soy Chaco.

Lugar: En Predio Deportivo Municipal.

💪 Los esperamos‼️

