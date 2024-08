-Convención Provincial- ZDERO MARCA EL CAMINO: MIENTRAS EL PERONISMO SE DIVIDE, LA UCR SE CONSOLIDA Y UNIFICA EN EL CHACO

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921

Este sábado, el presidente de la UCR y gobernador del Chaco, Leandro Zdero, presidió la Convención Provincial que se realizó en las instalaciones del Club Central Norte, de la ciudad de Resistencia.

En la asamblea se renovaron las autoridades de la Convención Provincial, donde fue elegido por unanimidad y consenso como presidente: Rubén Rach, actual intendente de la ciudad de Charata, hombre de confianza y perteneciente al “riñón” del actual gobernador.

“Muy contentos de estar hoy renovando a las autoridades de nuestro órgano máximo que es la Convención, porque hoy tenemos presencia con cada Comité en las 70 localidades de la provincia y esa es la invitación, de no quedaros solamente con la idea de la renovación, sino también con la idea de la acción permanente, que es estar en contacto con la gente. Gobernamos con la confianza que nos dio el pueblo del Chaco y a esa confianza le estamos devolviendo con trabajo, todos los días”- señaló el Gobernador.

RUBÉN RACH: “SE TRATA DE TRABAJAR Y TRABAJAR BIEN”

Por su parte, el flamante Presidente de la Convención Provincial de la UCR, Rubén Rach, manifestó: “Quiero agradecer al Gobernador Leandro Zdero, y a todos los que me han designado con esta honra; quiero decirles que si somos radicales porque lo fue mi papá, mi abuelo, o me gustaron los colores, o porque me gustó la marcha radical, es muy lindo…pero eso no alcanza. Tiene que haber algo que nos diferencie, y esos son los valores que debemos tener, de aquellos que nos dejaron el ejemplo y tenemos que seguir. Cuando termine mi mandato, en mi ciudad, quiero caminar como camino hoy, con la frente en alto y con la cara descubierta. Gracias nuevamente, por la confianza”.

ZDERO: “HAY ALGUNOS QUE AHORA TIENEN TRABAJO, (ANTES NO TENÍAN CASA NI AUTO) Y NOS QUIEREN DAR CONSEJOS DE CÓMO GOBERNAR”

En el uso de la palabra, el Presidente de la UCR Chaco, Leandro Zdero afirmó: “Seguimos afianzando nuestro partido político, sumando a todos los que quieran hacerlo, para el bienestar y la transformación de la provincia. Aquellos que gobernaron la provincia durante 16 años, algunos que ahora tienen trabajo en la Capital Federal (antes no tenían casa, ni auto) desde el resentimiento, desde el rencor nos quieren aconsejar ahora de cómo resolver los problemas de los chaqueños”.

BUENA NOTICIA: “LA CASONA DE LA UCR YA ES NUESTRA”

Por último, Zdero, anunció que la casa de la UCR, ubicada en López y Planes 358 de Resistencia, después de 84 años, va a tener dominio y está inscripta para alegría de todos sus militantes, a nombre del partido radical. “Hoy ya podemos decir, que la casona, es nuestra, es de la Unión Cívica Radical”.

Relacionado