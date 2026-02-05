CONTROLES DE EXTRANJEROS OPERATIVOS MIGRATORIOS EN RESISTENCIA, BARRANQUERAS Y PUERTO VILELAS

El objetivo fue la identificación de ciudadanos que residen o desarrollan actividades comerciales en la zona.

En la mañana de ayer, efectivos de la División de Información de Personas Extranjeras en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones de la Provincia de Corrientes llevaron adelante un operativo de control migratorio en las localidades de Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas, en el marco de acciones preventivas y de verificación de documentación.

El procedimiento tuvo como objetivo la identificación de ciudadanos extranjeros que residen o desarrollan actividades comerciales en la zona.

Como resultado del operativo, se identificaron un total de 14 ciudadanos extranjeros: 10 de nacionalidad china, 2 colombianos y 2 paraguayos.

Las tareas se desarrollaron en cinco supermercados y tres domicilios particulares.

Desde las autoridades intervinientes informaron que no se registraron novedades, ya que todas las personas controladas contaban con la documentación correspondiente y cumplían con las normativas migratorias vigentes.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chaco, destacaron que este tipo de operativos busca reafirmar el compromiso del Estado con el orden y el cumplimiento de la legislación migratoria, garantizando una convivencia organizada y segura en la comunidad. Asimismo, se señaló que estos controles continuarán en los próximos días en distintas localidades del interior de la provincia.

