EMERGENCIA HÍDRICA EN CASTELLI

Ante la emergencia hídrica ocasionada en los últimos días por la rotura de un caño principal y la consecuente imposibilidad de distribuir agua potable a través de la red domiciliaria, el Municipio activó de manera inmediata un operativo de asistencia para acompañar a las familias afectadas 🤝.

Desde el primer momento, se pusieron a disposición logística, recursos y personal municipal 🚛👷‍♂️ para realizar el acarreo de agua hacia los distintos barrios y depósitos públicos, con el objetivo de mitigar la falta de este recurso vital 💦 y garantizar el acceso al agua en cada sector que lo necesite.

En este marco, se brindó asistencia prioritaria con la entrega de agua potable a vecinos de edad avanzada y personas con problemas de salud, reforzando el acompañamiento a quienes más lo necesitan 💙.

Asimismo, desde el Municipio se lleva tranquilidad a los vecinos y se solicita uso responsable y ahorro del agua 🚰, teniendo en cuenta que el Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua se encuentra trabajando intensamente 🔧 para solucionar el inconveniente en el menor tiempo posible.

Mientras tanto, el Municipio continuará con el operativo de distribución de agua 🚛💧, llegando a cada barrio y en el momento que sea necesario, reafirmando su compromiso de estar presente y acompañar a la comunidad 🤍 en esta situación difícil.

El intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, acompañaron el operativo y se mostraron ocupados de la problemática, supervisando las acciones que se llevan adelante en el territorio bajo la coordinacion de las Secretarías de Servicios Públicos, Obras Públicas, Desarrollo Social y demás subsecretarias.

