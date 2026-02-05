IPRODICH ACLARA: “NO SERÁ NECESARIO REALIZAR TRÁMITES PARA CONTINUAR COBRANDO LAS PENSIONES POR DISCAPACIDAD”

El Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH) informa a la comunidad sobre la entrada en vigencia del Decreto 84/2026, que reglamenta la Ley de Emergencia en Discapacidad N.º 27.793.

La reglamentación incorpora medidas clave para fortalecer la protección social y garantizar la continuidad del sistema de prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

Uno de los puntos centrales es la creación del nuevo Régimen de Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social, que busca asegurar un ingreso básico a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. El haber será equivalente al 70% de la jubilación mínima y estará destinado a quienes tengan ingresos personales que no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, sin tener en cuenta los ingresos del grupo familiar.

La presidente del IPRODICH, Ana Mitoire, aclaró que las personas que ya perciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral o por Vejez no deberán realizar ningún trámite para continuar cobrando el beneficio. En los casos en que corresponda, la conversión al nuevo régimen se realizará de manera automática.

En relación a quienes deseen solicitar por primera vez la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, deberán esperar los lineamientos operativos que emitirá la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex ANDIS). Desde IPRODICH se informará oportunamente cualquier novedad oficial.

Actualización de aranceles para prestadores

El Decreto 84/2026 también contempla una actualización de los aranceles para los prestadores de servicios a personas con discapacidad, en el marco de la Ley N.º 24.901, una medida largamente esperada por el sector.

Además, se dispone la condonación de intereses de deudas impositivas y de la seguridad social, junto con el financiamiento del capital adeudado ante ARCA (ex AFIP), lo que permitirá fortalecer y sostener el Sistema Único de Prestaciones.

Finalmente, Mitoire reafirmó el compromiso del IPRODICH de acompañar y difundir toda la información vinculada a la implementación de esta reglamentación, en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

