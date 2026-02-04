CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE RELLENO EN CHACRA 91

El Municipio continúa avanzando con trabajos de relleno en zonas bajas del barrio Chacra 91, en el marco de un operativo integral que tiene como objetivo alcanzar niveles adecuados del terreno y prevenir anegamientos durante los días de lluvias 🌧️.

Esta zona, caracterizada por ser de tierras bajas, ha sufrido en reiteradas oportunidades acumulación de agua y dificultades para la libre circulación, afectando la movilidad de los vecinos y el normal acceso a sus viviendas.

Ante esta situación, el Municipio inició semanas atrás un programa de canalización, reutilizando la tierra extraída para el relleno de las calles más bajas del sector, optimizando recursos y mejorando la infraestructura barrial.

El secretario de Servicios Públicos supervisó los trabajos y recorrió el lugar, destacando que “estamos llevando soluciones inmediatas a los vecinos que, durante las últimas precipitaciones, sufrieron anegamientos y la imposibilidad de salir de sus viviendas, además de la acumulación de agua en algunas casas de este nuevo barrio”

