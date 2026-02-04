CAMINERA SECUESTRÓ DOS CAMIONETAS UN AUTO Y UNA MOTO ADULTERADAS

Ayer y hoy, peritos de las Plantas Verificadoras de Sáenz Peña y Resistencia secuestraron tres vehículos y una motocicleta tras realizar inspecciones físicas en los rodados.

Incautaron una Ford – F 150, tras verificar las numeraciones de motor.

Notaron que estaban plasmados sobre una base rebajada. No eran originales de fábrica.

Además, incautaron una moto marca Corven, Energy, de 110cc, debido a que la numeración del cuadro estaba adherida en su contorno con soldadura no original de fábrica.

División Verificación Vehicular Sáenz Peña

Hoy en la ciudad Termal agentes viales secuestraron una Toyota Hilux, mientras realizaban una verificación física.

Descubrieron que también la base donde está el número de motor estaba rebajada y tenía reestampado números, no originales de fábrica.

En otra intervención, también llevada a cabo en la planta verificadora, incautaron un Chevrolet Meriva.

Las numeraciones de motor no eran originales y, la del chasis, estaba totalmente deteriorada, entre otras anomalías.

En todos los casos, la fiscalía en turno ordenó el secuestro de los rodados y la notificación de los conductores.

