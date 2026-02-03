SEMANA SANTA 2026: EL PAPA LEON XIV MANTIENE EL VIACRUCIS PERO CAMBIA LA TRADICION DE JUEVES SANTO
El Papa León XIVLeón XIV retomará la misa de la «Última Cena» en la catedral de Roma, marcando una diferencia con la costumbre de Francisco de visitar cárceles.
La Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Vaticano dio a conocer este martes la agenda oficial para la primera Semana Santa del Papa León XIV, tras su elección en el cónclave de mayo de 2025. El programa revela un equilibrio entre la continuidad de ciertas tradiciones y un cambio de estilo respecto a su predecesor, especialmente en la liturgia del Jueves Santo.
El cambio histórico: Jueves Santo en San Juan de Letrán
La novedad más destacada del calendario es el regreso de la Misa de la Cena del Señor a la Basílica de San Juan de Letrán.
El Jueves Santo (2 de abril), León XIV presidirá la ceremonia en la catedral de los pontífices, rompiendo con la tradición de doce años instaurada por el Papa Francisco, quien solía celebrar este oficio y el rito del «lavado de pies» en cárceles, centros de refugiados o institutos penales de menores. Por el momento, el rito del lavado de pies no figura explícitamente en el calendario oficial.
Viernes Santo: Se mantiene el Coliseo
Para el Viernes Santo (3 de abril), día de duelo para la Iglesia, el Papa mantendrá una de las imágenes más icónicas de la festividad en Roma. Por la noche, presidirá el tradicional Viacrucis en el Coliseo, símbolo de la persecución de los primeros cristianos.
Previamente, celebrará la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro, donde es costumbre que el Pontífice se postre en el suelo en señal de oración.
Calendario completo de Semana Santa con León XIV
Los ritos centrales comenzarán a finales de marzo y concluirán en abril. Aquí el cronograma detallado:
-
Domingo de Ramos (29 de marzo): Misa en la Plaza de San Pedro para conmemorar la entrada de Jesús en Jerusalén.
-
Jueves Santo (2 de abril):
-
9:30 hs: Misa Crismal en la Basílica Vaticana.
-
Tarde: Misa de la «Última Cena» en San Juan de Letrán.
-
-
Viernes Santo (3 de abril): Celebración de la Pasión en San Pedro y Viacrucis en el Coliseo.
-
Domingo de Resurrección (5 de abril): Misa de Pascua en la Plaza de San Pedro y bendición Urbi et Orbi desde la logia central.
Actividades previas: Cuaresma y visitas pastorales
Además de la Semana Mayor, León XIV tendrá una agenda intensa en los meses previos. El 18 de febrero presidirá la misa de Miércoles de Ceniza y la procesión entre la iglesia de San Anselmo y la basílica de Santa Sabina.
También realizará visitas pastorales a cinco parroquias romanas (desde Ostia hasta Ponte Mammolo) y mantendrá la tradición jesuita de realizar Ejercicios Espirituales con la Curia Romana del 22 al 27 de febrero.