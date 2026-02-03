SEMANA SANTA 2026: EL PAPA LEON XIV MANTIENE EL VIACRUCIS PERO CAMBIA LA TRADICION DE JUEVES SANTO

Calendario completo de Semana Santa con León XIV

Los ritos centrales comenzarán a finales de marzo y concluirán en abril. Aquí el cronograma detallado:

Domingo de Ramos (29 de marzo): Misa en la Plaza de San Pedro para conmemorar la entrada de Jesús en Jerusalén.

Jueves Santo (2 de abril): 9:30 hs: Misa Crismal en la Basílica Vaticana. Tarde: Misa de la «Última Cena» en San Juan de Letrán.

Viernes Santo (3 de abril): Celebración de la Pasión en San Pedro y Viacrucis en el Coliseo.

Domingo de Resurrección (5 de abril): Misa de Pascua en la Plaza de San Pedro y bendición Urbi et Orbi desde la logia central.

Actividades previas: Cuaresma y visitas pastorales

Además de la Semana Mayor, León XIV tendrá una agenda intensa en los meses previos. El 18 de febrero presidirá la misa de Miércoles de Ceniza y la procesión entre la iglesia de San Anselmo y la basílica de Santa Sabina.

También realizará visitas pastorales a cinco parroquias romanas (desde Ostia hasta Ponte Mammolo) y mantendrá la tradición jesuita de realizar Ejercicios Espirituales con la Curia Romana del 22 al 27 de febrero.