QUITILIPI VIOLÓ LA PRISIÓN DOMICILIARIA, LO ATRAPARON OCULTÓ EN UN FREEZER

El evadido fue recapturado tras un operativo cerrojo luego de ser hallado escondido en una chanchería de la zona del basural.

Efectivos de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas de Quitilipi lograron la recaptura de un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia, tras haber violado el beneficio de prisión domiciliaria que le había sido otorgado en una causa judicial.

El procedimiento se inició alrededor de las una, tras un operativo que desplego la policía para recapturar al sujeto, quien se estaría ocultando en inmediaciones del barrio Parque Industrial de Quitilipi, dentro de una chanchería ubicada en la zona del basural.

Los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en el sector, rodeando la zona de monte a fin de impedir una nueva fuga.

Durante el rastrillaje, el personal policial localizó un rancho precario y observó que el evadido intentaba ocultarse dentro de un freezer en desuso, por lo que se procedió a su inmediata extracción y aprehensión, adoptando las medidas de seguridad correspondientes.

Posteriormente, se mantuvo comunicación con el Juzgado de Ejecución Penal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, desde donde se dispuso la inmediata detención del hombre por haber incumplido el régimen de prisión domiciliaria.

Además, se estableció que días antes el mismo había viajado a la provincia de Corrientes junto a su familia, pese a la restricción judicial vigente.

Finalmente, el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia.

