CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE “WEY” ZAPATA, EL PILOTO DE MOTOCROSS QUE COMPETÍA SIN UN BRAZO

El último verano, Alberto “Wey” Zapata Bacur se transformó en un ejemplo de tenacidad, cuando volvió a correr en motocross a pesar de la amputación de un brazo por un siniestro vial donde casi pierde la vida. En su retorno se ganó el aplauso de todos y hasta alcanzó la victoria a pesar de su condición. Su motivación no tuvo límites hasta que este domingo falleció por un accidente en una carrera en San Agustín, Córdoba, según informa el Diario de Cuyo.

Era la segunda fecha del campeonato cordobés donde en una de las competencias de la mañana, y luego de un salto, Wey no pudo controlar su moto en la caída y fue atropellado por dos competidores que no pudieron esquivarlo. Fue atendido por los médicos y después lo trasladaron a un hospital local, donde falleció por las heridas sufridas.

Zapata, de 23 años, había logrado sortear una delicada situación tras un accidente donde podría haber muerto, pero terminó costándole la amputación de su brazo izquierdo. Fue el 12 de noviembre de 2020, en la Ruta 40 antes de llegar al puente de la calle 5 en localidad sanjuanina de Pocito. Una persona se detuvo para ayudarlo y le hizo un torniquete que le salvó la vida. Se trata de la profesional de la salud Sofía Moreno, que circuló por ese lugar al momento del siniestro.

Ya en un hospital fue atendido, pero no lograron salvarle el brazo izquierdo. Fue un mazazo, pero lejos de abandonar su gran pasión, se recuperó, entrenó duro y volvió a correr en enero. “Las probabilidades de que volviera a andar en moto para los médicos, los psicólogos y los psiquiatras eran prácticamente cero. Pero yo me mentalice en la recuperación para mejorar día a día mi equilibro y en eso hice mucho hincapié. Los kinesiólogos me decían que no me centralizara tanto en eso, pero yo pensaba en cómo iba a hacer para manejar la moto”, aseguró en diálogo con Carburando.

En su retorno fue undécimo, aunque él ya había ganado. “El mejor premio que gané en mi vida fue la ovación total en todas las vueltas”, cuenta el sanjuanino. “Generalmente te ovacionan cuando ganás, cuando llegás a la bandera de cuadros, pero esta vez gané en todas las vueltas… ¡Me ovacionaron hasta en los entrenamientos!”, sostuvo en diálogo con Campeones. Su vuelta fue en Córdoba, en el mismo circuito donde perdió la vida…

Siguió compitiendo y el 4 de marzo en Chubut logró su primer podio desde su retorno. “Primer podio después de mi amputación. Los resultados del trabajo diario, deseos, sueños y un momento verdaderamente inolvidable”, contó en su cuenta de Instagram.

El 15 de marzo en Rada Tilly (Chubut) obtuvo una victoria. “Primer puesto en categoría MX2 (junior o intermedia) no me lo creo todavía. Cada día qué pasa puedo sentirme un poco más cómodo sobre la moto y en la vida. El semillero, los chicos de la categoría 50 cm3, salieron al público a recaudar dinero para mi; la verdad, me llenan el corazón los más chicos me hicieron emocionar, no tengo palabras. Agradecido a Dios por mantenerme con vida y a toda la gente, amigos que me ayudan. Gracias a todos por los mensajes y buenas energías”, indicó en la misma red social

El fin de semana pasado logró otro podio y fue tercero en El Algarrobal, en Mendoza. “Pasó otro podio más. Se me escapó el primer puesto en la última curva de la última vuelta. Fue un carrerón en Mendoza con la organización del Motocross de Mendoza. Agradecido por todo el apoyo”, declaró.

“La verdad, a veces hasta me cuesta creer todo lo que me esta pasando con lo difícil que es manejar con un brazo a tan solo cuatro meses de la amputación, ya tres podios siendo que solamente para mi ya es suficiente con solo poder disfrutar andar en moto. Tengo también la felicidad de estar en un podio”, agregó.

La lucha de “Wey” Zapata Bacur lo llevó a recuperar el protagonismo en las dos ruedas pesar de correr con un solo brazo. Sus competidores también demostraron su hidalguía. Sin embargo, este domingo un accidente en mientras practicó su gran pasión le quitó la vida.

“Estoy absolutamente conmovido con la triste noticia del fallecimiento del motociclista sanjuanino Wey Zapata. Mis condolencias a su familia y amigos en este duro momento. Que en paz descanses guerrero! En San Juan te recordaremos como un gran deportista y un enorme luchador”, lo despidió en redes sociales Sergio Uñac, gobernador de la provincia.

