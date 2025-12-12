CONMOCIÓN EN MISIONES: RESCATARON A UN BEBÉ DE SIETE MESES QUE DEJARON SOLO EN UNA CASA

La Policía de Misiones rescató a un bebé que se había quedado solo en una casa. (Foto: gentileza El Territorio).

Un llamado alertó esta mañana a la Policía de Misiones por una inesperada situación: un bebé de siete meses se había quedado solo en una casa ubicada en Apóstoles, en la provincia de Misiones.

Todo ocurrió cerca de las 10 de este viernes, cuando policías de la Comisaría Tercera de la Unidad Regional VII y de la Comisaría de la Mujer llegaron a un domicilio entre las calles Chaco y Rivadavia.

Los agentes encontraron en el lugar a Rosana, de 25 años, quien contó que su hermana se fue y dejó solo a su sobrino, informó el diario Misiones cuatro.

Al entrar a la casa, los policías encontraron al bebé durmiendo en una habitación; mientras que las agentes de la Comisaría de la Mujer lo resguardaron de inmediato.

El bebé estaba solo dentro de la casa. (Foto: gentileza Misiones cuatro).

Luego, la directora de Niñez y Adolescencia ordenó que el bebé se quedara con su tía mientras que se aclaraba la situación.

Al mismo tiempo, hicieron la denuncia por Violencia Familiar por Tercero e intervino el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de Apóstoles.