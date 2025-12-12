EL DÓLAR BLUE BAJÓ POR PRIMERA VEZ EN CINCO RUEDAS Y QUEDÓ $20 POR DEBAJO DEL BILLETE DEL BANCO NACIÓN
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 12 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.441.
Valor del CCL hoy, viernes 12 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.482,40 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 2,9%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 12 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.475,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 12 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 12 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.503,18, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 12 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.560, según Binance.