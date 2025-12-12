KARIM BENZEMA ABRIÓ LA PUERTA PARA VOLVER A LA SELECCIÓN DE FRANCIA Y JUGAR EL MUNDIAL 2026
A sus 37 años, el goleador expresó su deseo de una revancha mundialista tras quedar marginado en Qatar y evalúa ponerse otra vez la camiseta de Les Bleus
Con Francia preparando su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, una declaración inesperada volvió a poner en el centro de la escena a una de sus figuras más emblemáticas: Karim Benzema. El delantero, actualmente en Al Ittihad, sorprendió al admitir públicamente que estaría dispuesto a regresar a la Selección para disputar la Copa del Mundo, pese a haberse retirado del combinado nacional un día después de la consagración argentina en Qatar 2022.
El campeón del Balón de Oro 2022 aseguró que, si la Federación Francesa de Fútbol (FFF) vuelve a llamarlo, está listo para asumir el desafío: “Si me llaman, vuelvo”. La idea de su regreso generó revuelo porque llega en un momento donde Les Bleus ya trabajan con una delantera consolidada, encabezada por Kylian Mbappé y acompañada por nombres como Ousmane Dembélé o Randal Kolo Muani.
Aun así, Benzema sostiene que puede aportar experiencia, jerarquía y capacidad goleadora a un equipo que se prepara para enfrentar a Senegal, Noruega y al ganador del repechaje entre Bolivia, Surinam e Irak. Para muchos, su presencia podría agregar variantes ofensivas valiosas en un torneo donde la profundidad del plantel suele ser clave.
La tirante relación de Karim Benzema y la Selección de Francia
El delantero arrastra una relación compleja con la selección francesa, marcada por grandes ausencias en momentos decisivos. Su única participación mundialista fue en Brasil 2014, donde alcanzó los cuartos de final frente a Alemania.
En 2010 quedó fuera de la lista, en 2018 no fue convocado por una sanción prolongada de la Federación y, cuando parecía tener su oportunidad en Qatar 2022, una lesión de última hora lo dejó nuevamente afuera. Ese acumulado de frustraciones explica, en parte, su deseo de obtener una suerte de revancha deportiva a los 37 años.
La hipotética vuelta de Benzema también abre interrogantes sobre su relación con el cuerpo técnico y con algunos referentes actuales, especialmente Mbappé, con quien podría formar un ataque de enorme jerarquía. Aunque no hizo comentarios sobre cuestiones internas, la frase breve y contundente que pronunció -“Si me llaman, vuelvo”- dejó la sensación de que el delantero está en paz con su pasado y concentrado en lo que podría aportar hoy.
Mientras Francia avanza con su preparación, el nombre de Benzema volvió a instalarse como una posibilidad inesperada que entusiasma a parte de los hinchas y divide a otros que creen que el ciclo ya está cerrado. Lo cierto es que la decisión final quedará en manos del seleccionador y la Federación. Pero el mensaje ya está enviado: Benzema quiere jugar el Mundial 2026 y está dispuesto a ponerse la camiseta de su país una vez más si le dan la oportunidad.